Des résultats satisfaisants enregistrés au primaire

Les résultats du Bénin à l’évaluation du programme d’analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des Ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN-PASEC 2019) ont été présentés en conseil des ministres le mercredi 20 janvier 2021.

« 37,7% pour la lecture, soit 4 fois plus qu’en 2014, et 61,9% s’agissant des mathématiques, soit près du double de la valeur de 2014 ». Ainsi se présentent les taux sur le seuil de compétences en lecture et en mathématiques enregistrés lors de la deuxième évaluation des acquis des élèves du primaire effectuée en 2019. « Par ailleurs, les mêmes performances s’observent au niveau des élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétences en fin de cycle primaire. Ces indicateurs passent de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 pour la lecture, puis de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 concernant les mathématiques. Enfin, pour ce qui est du test d’évaluation des enseignants béninois, leurs performances sont largement au-dessus de la moyenne admise, avec respectivement 98,5% en compréhension de l’écrit et 89,3% en mathématiques », a indiqué le conseil des ministres.

Le conseil a donné des instructions au Ministre des Enseignements maternel et primaire pour poursuivre les efforts, notamment en début de scolarité primaire, afin de conforter les améliorations ainsi enregistrées.

20 janvier 2021