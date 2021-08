Des responsables douaniers arrêtés et gardés à la BEF

De hauts responsables de la douane béninoise en fonction à la recette des douanes de la frontière Bénin-Togo sont gardés à la Brigade économique et financière (BEF). Ils sont impliqués dans une affaire de fraude et de corruption.

Malversations financières à la douane de Hillacondji, frontière Bénin-Togo. Selon plusieurs sources, plusieurs centaines de millions ont été dilapidés par des cadres douaniers (estimés à 380.000.000 FCFA). Il s’agit du chef brigade de Hillacondji Achille Allossogbé ; de l’inspecteur liquidateur Salifou-Boukary Maboudou et du receveur et Ali Aboubakar. Ces derniers ont été arrêtés depuis le vendredi dernier et gardés à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Le transitaire cerveau de l’affaire de corruption entreprise depuis 2019, Gustave Mehinto a été écouté ce lundi 23 août 2021. Son domicile a été aussi perquisitionné par les éléments de la Brigade économique et financière. Les hauts responsables de la douane interpellés seront présentés au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme.

A.A.A

