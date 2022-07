Des réponses de Interpol aux menaces sur la région

Les travaux de la 25e conférence africaine de l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, se sont déroulés du 28 au 30 juin 2022 à Cotonou. Plusieurs recommandations ont été faites face aux défis sécuritaires en Afrique.

Les menaces et les risques qui pèsent sur l’Afrique ainsi que les méthodes et modes qui permettront de relever les défis et les enjeux ont été examinés lors de la 25e conférence africaine de l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, qui s’est tenue du 28 au 30 juin 2022 à Cotonou.

Des « recommandations vitales » ont été également prises, selon le vice-président d’Interpol pour l’Afrique.

Les résolutions issues des travaux de Cotonou seront déterminantes dans la définition des feuilles de route pour faire face aux enjeux du continent, selon le Directeur Général de la Police républicaine, Soumaïla Yay. Le Dgpr a fait savoir qu’avec désormais 194 pays membres Interpol met « en connexion différentes agences d’exécution de loi des pays membres, l’organisation a su prévenir les crimes transnationaux et contribuer à mettre en déroute les grands criminels qui pullulent sur notre planète, et font des victimes au sein de nos populations et plus particulièrement sur notre continent ».

« Nous disposons de 23 millions de fichiers dans notre base de données, qui permettent d’identifier le fugitif quel que soit le lieu du crime, ou le lieu où il tente de fuir », a indiqué le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, à l’ouverture des travaux de la 25e conférence africaine de l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol.

