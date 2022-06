Des rencontres entre ex Présidents et en fonction instaurées

Un cadre d’échanges et de contact périodiques entre les anciens présidents et le président en exercice sera bientôt mis en place. L’annonce a été faite par le Chef de l’Etat Patrice Talon ce lundi 13 juin 2022 à l’issue de sa rencontre avec son prédécesseur Boni Yayi.

« Nous allons formaliser ce cadre d’échange et de contact entre les anciens présidents et le président en exercice (...) de sorte que moi pendant que je suis encore là pour quelque temps, je puisse profiter de vous et que mon successeur puisse profiter de vous et de moi », s’est engagé le Chef de l’Etat Patrice Talon ce lundi 13 juin 2022 à l’issue de sa rencontre avec son prédécesseur Boni Yayi. « Cela apportera toujours un plus, vu d’abord l’aînesse, nous sommes Africains, vu l’expérience passée ici (à la Présidence) et dans le monde. Plus on a plus d’éléments d’appréciation, plus on est avisé à prendre les meilleures décisions », a ajouté le président de la République.

La rencontre entre l’actuel président de la République Patrice Talon et l’ancien président Boni Yayi, son successeur intervient après celle avec l’ex président Nicéphore Soglo.

M. M.

14 juin 2022 par ,