Des réflexions sur l’autisme pour une prise en charge adéquate

Dans le cadre de l’édition 2023 de la Journée internationale des personnes handicapées, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, a organisé mardi 5 décembre 2023, une journée de réflexion sur l’autisme au Palais des Congrès de Cotonou.

Une journée de réflexion sur l’autisme. Cette initiative du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a réuni les professionnels de la santé, de l’éducation, du social et des parents d’enfants autistes ce mardi au Palais des congrès. Il a été question de clarifier les préjugés autour de l’autisme, de comprendre les besoins des personnes atteintes de l’autisme au Bénin et de voir comment les aider.

A travers l’organisation de cette journée de réflexions, informe Véronique Tognifode, la volonté du Gouvernement d’être davantage présent à leurs côtés pour la recherche de solutions aux exigences en matière de soutien à ces enfants à besoins spécifiques. Le ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a déploré le fait que l’autisme est soit encore entouré de mythes et de préjugés. A l’en croire, il reste encore à faire en matière de diagnostic, de prise en charge, d’accompagnement et de soutien aux personnes autistes. Cette journée de réflexion permet d’identifier le dispositif de prise en charge adéquate pour accompagner les personnes atteintes d’autisme.

