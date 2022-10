Des réflexions à Cotonou pour la résilience des programmes d’alimentation Scolaire

Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané a procédé ce lundi 24 octobre 2022 au lancement des travaux de la 23ème édition du Forum Mondial sur la Nutrition de l’Enfant au Palais des Congrès à Cotonou. La cérémonie a réuni des représentants de gouvernements, d’institutions universitaires, des ONG, et des organisations multilatérales.

Co-organisé par l’ONG Global Child Nutrition Forum (GCNF), le Gouvernement du Bénin avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et du Catholic Relief Services (CRS), le forum sur la nutrition de l’enfant est placé sous le thème : « Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des Programmes d’Alimentation Scolaire dans le monde ».

L’objectif de ce forum est de réfléchir sur les moyens permettant « de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’alimentation durables en lien avec les objectifs nationaux et internationaux en matière d’éducation, d’agriculture, d’économie ».

« Notre pays le Bénin, grâce à la vision et au leadership du Président Patrice Talon, homme de défis, d’engagement et de développement, vit une merveilleuse expérience depuis l’année scolaire 2016-2017 à travers un Programme d’Alimentation Scolaire Intégré PNASI », a déclaré le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou. Il est certain « que le Bénin tirera le meilleur des différents panels prévus lors de ce forum mondial pour enrichir son expérience et la rendre davantage efficace et surtout efficiente ».

Dans son discours de lancement, le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané s’est réjoui de la mise en œuvre du Programme d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) et de son impact économique sur la production agricole locale. « Offrir un repas chaud à un enfant à l’école ne relève ni d’un luxe, ni d’un gaspillage de ressource mais d’une nécessité et d’un investissement effectué pour promouvoir le développement du capital humain. C’est pourquoi depuis 2016, le gouvernement a initié le PNASI », a ajouté le ministre d’État.

M. Bio Tchané n’a pas manqué de remercier tous les partenaires qui accompagnent le Bénin dans cette dynamique. Le ministre d’Etat a réaffirmé l’engagement du gouvernement du Bénin « à poursuivre dans la détermination des stratégies innovantes en faveur du renforcement des dispositifs déjà mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) ».

Il est prévu tout au long de ce forum, des séances plénières, des panels de discussion, des visites d’écoles à cantines etc.

Les travaux prennent fin le 27 octobre 2022.

A.Ayosso

