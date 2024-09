Des recommandations aux populations de Malanville et Karimama

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rappelé aux populations des communes de Malanville et Karimama des mesures de réduction des risques de catastrophes face à la montée des eaux du fleuve Niger.

Les « fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans la sous-région et au Bénin engendrent progressivement la montée des eaux dans les bassins des fleuves Niger, Ouémé et Mono ; occasionnant ainsi des inondations dans certaines communes ». Dans un tel contexte, les populations des communes de Malanville et Karimama sont invitées à la prudence dans un contexte de montée des eaux du fleuve Niger.

Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, exhorte à « respecter les mesures prises par les autorités politico-administratives compétentes notamment, celles relatives aux évacuations des personnes et des biens vers des familles d’accueil ; suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales et appliquer les consignes données par les autorités compétentes ».

Le ministre demande de : « éviter de traverser des cours d’eau et les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées en violation de la réglementation sur le transport fluvial ; s’abstenir de se baigner dans des cours d’eau ou d’y faire des besoins ».

Les populations des communes en alerte sont appelées à « éviter de faire usage des eaux contaminées comme eaux de boissons ; ne pas vivre dans des maisons en ruine ou dans des habitations susceptibles de s’écrouler sous l’effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont immergés ».

Le numéro vert 166 est ouvert pour recevoir de l’aide ou dénoncer les comportements à risques, précise le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

M. M.

16 septembre 2024 par ,