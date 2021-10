« Des progrès significatifs enregistrés sur les questions débattues »

La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective ouverte, le 10 septembre, a été clôturée vendredi 1er octobre à l’Institut national pour la formation sociale économique et civique (Infosec) de Cotonou. La synthèse des travaux a été présentée par le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané.

Deux points étaient inscrits à l’ordre du jour de la session. Il y a les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 et l’examen des doléances des travailleurs reçues à l’occasion de la fête du travail le 1er mai 2021. « Il ressort de nos échanges que des progrès significatifs ont été enregistrés sur la plupart des questions débattues », a déclaré le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Les diligences effectuées au niveau des Enseignements Maternel et Primaire sont le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques d’un montant total de 4.521.528.600 FCFA ; la mise en place à bonne date du quart des subventions aux écoles et la promotion de 513 enseignants comme directeurs d’écoles.

Au niveau des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, il faut noter le virement des primes de rentrée ; la nomination des responsables administratifs des établissements publics ; la stabilisation de la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) et le maintien des postes des AME qui ont travaillé l’année dernière et la prise en compte de ceux non encore utilisés.

Au niveau de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, les diligences sont entre autres l’organisation de l’accueil et de l’orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers une plateforme ; le démarrage du processus de désignation des responsables du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de directions, des universités, des écoles et instituts.

Aussi, les enseignants du supérieur inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES en 2019 et en 2020 ont-ils été reclassés. Le recrutement de 100 assistants en cours.

Examen des doléances des travailleurs

Au titre des doléances satisfaites au niveau du secteur public, il y a le paiement des rappels de 1.25 aux enseignants du primaire et du secondaire ; la dotation des formations sanitaires en matériels adéquats pour permettre aux personnels soignants de se protéger contre le coronavirus et le ravitaillement permanent des pharmacies. A cela s’ajoutent le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires ; la dotation des formations sanitaires en médicaments matériels et consommables médicaux indispensables ; le recrutement d’agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires et la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l’Etat et sa poursuite.

Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté sur la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en 2014 ; le relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti ; l’assainissement des milieux hôtelier et agro-alimentaire par l’élaboration d’une convention collective de chaque branche et la ratification des conventions nº189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques, nº129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture et nº122 sur la politique de l’emploi.

A.A.A

3 octobre 2021 par