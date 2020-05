Des présumés trafiquants d’ivoire arrêtés

Les éléments de la brigade criminelle appuyés par l’administration forestière ont interpellé la semaine écoulée, 04 trafiquants d’ivoire. Ces individus s’apprêtaient à céder une quantité de 18 kg d’ivoire quand les forces de sécurité les ont mis aux arrêts dans un restaurant à Cotonou.

L’arrestation des trafiquants d’ivoire a été possible grâce à l’appui technique du Programme Appui à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-Benin). Ils sont gadés pour la suite de la procédure.

Selon les dispositions de l’article 154 de la loi 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin, quiconque importe, exporte, réexporte ou commercialise des trophées d’animaux et de dépouilles en dehors des cas permis, est passible d’une peine d’emprisonnement de 06 mois à 05 ans de prison assorti d’une amende de 300.000 à 800.000 francs CFA. La loi rend coupables les complices de tout trafic et les expose à la même peine que celle requise contre les auteurs.

F. A. A.

25 mai 2020 par