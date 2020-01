Des poursuites engagées pour mauvaise gestion

En sa séance de ce mercredi 08 janvier 2020, la toute première de la nouvelle année, le conseil des ministres a décidé de la clôture anticipée du Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés (PAPSFRA) et du transfert de son reliquat. Il sera procédé à la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l’ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mis en cause en vue d’obtenir le remboursement des fonds impayés.

Face à une telle situation, il a été mis fin au contrat du chef projet et de ses collaborateurs mis en cause.

En effet, la revue à mi-parcours du projet sur les exercices 2016 et 2017 a révélé des cas de mauvaise gouvernance avérée.

Par ailleurs, l’audit des guichets ruraux de l’Association des Services financiers (ASF Bénin), réalisé sur la même période, a révélé notamment les irrégularités suivantes : octroi fantaisiste des primes ne reposant sur aucune base réglementaire ; la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes ; le rééchelonnement inapproprié des crédits ; ainsi que des dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière.

Des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d’un montant de quatre (04) milliards de FCFA environ ; de l’épargne collectée à hauteur de trois milliards cinq cents millions (3.500. 000.000) de FCFA ; et environ deux (02) milliards de fonds propres négatifs.

Cette faible performance du projet a induit une réduction des engagements du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), co-financier du projet au Bénin.

Au regard de ces résultats négatifs, le Conseil a autorisé la clôture anticipée du Projet et le transfert de son reliquat au Programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo (PRIMA).

Le PAPSFRA a démarré ses activités en 2014 et devrait les clôturer en 2022. Malheureusement la mauvaise gouvernance avérée après juste deux ans de mise en œuvre n’a pas permis au projet de survivre.

La réaction salutaire du chef de l’Etat visant la salubrité et l’assainissement des finances publiques a permis de mettre à nu les malversations et de sauver d’importantes ressources pour le pays.

