Des personnes opérant dans le E-commerce placées sous mandat de dépôt

Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), Gilbert Togbonon a ordonné la mise en détention de plusieurs personnes ce mercredi 28 octobre 2020.

Il s’agit de dame AÏDAMA Séverine, de TONA Émile Kossi, tous deux responsables de Chymall, et MELE Ghislain, AHOUITONON Sèdolo, tous deux responsables de High Life.

Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet, fraude fiscale, transport des contrebandes sans déclaration des produits et blanchiment de capitaux.

F. A. A.

29 octobre 2020 par