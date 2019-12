Des performances notées dans le secteur agricole

L’agriculture, un des secteurs prioritaires du gouvernement béninois a enregistré de nombreux progrès au titre de l’année 2019. Le chef de l’Etat Patrice Talon dans son discours sur l’état de la Nation a noté avec satisfécit les performances dans le secteur agricole, où le Bénin est devenu 1er producteur de coton en Afrique ; deuxième producteur de vivriers dans l’espace UEMOA et le développement de certaines filières.

Grâce aux différentes réformes menées, le Bénin au cours de la campagne 2018-2019 est devenu le premier producteur de coton en Afrique, avec 678.000 tonnes. Une performance qui selon le chef de l’Etat est « remarquable en soi » et reste à améliorer encore. Dans l’espace UEMOA, le Bénin est le deuxième producteur de vivriers.

« Cela ne s’est pas fait sans le soutien de l’Etat qui a financé, sur ressources intérieures, les plans de développement des filières riz, maïs, manioc, anacarde, ananas, viande, lait et œufs de consommation, ainsi que des aménagements hydroagricoles », a-t-il signalé.

Durant l’année 2019, la conformité de l’ananas béninois aux normes à l’exportation a été renforcée, « ce qui a permis d’écouler, au cours de l’année, une quantité record de près de 600 tonnes sur le marché européen ».

Le président Talon reste convaincu que les « chiffres seront améliorés les années à venir ».

Toujours dans le même secteur, 42 hectares de plantations pilotes de mangues avec pratiquement 9.000 plants greffés de nouvelles variétés prisées à l’export ont été aménagés.

S’agissant de la promotion de l’entreprenariat agricole et rural, l’Etat a financé des centaines de projets privés ; engagé l’aménagement de plus de mille hectares et la construction de quatre grands marchés dans la vallée de l’Ouémé ; réalisé plus de 250 hectares de nouveaux périmètres irrigués à Malanville et Karimama, et aménagé et mis en valeur 530 hectares de périmètres maraîchers tandis que 1.100 autres hectares sont en cours d’aménagement.

Le chef de l’Etat a également mentionné « l’assainissement, attendu depuis des décennies, des plans d’eau et pêcheries sur le lac Ahémé, le lac Nokoué, et la lagune de Porto-Novo ».

« L’écosystème aquatique est désormais débarrassé des engins prohibés et offre de meilleures conditions de navigation et de développement des poissons », s’est-il réjoui.

Des actions qui d’après Patrice Talon ont permis « de maîtriser les prix des principaux produits alimentaires de grande consommation, et d’améliorer le niveau global de sécurité alimentaire des populations ».

« Le taux des ménages en insécurité alimentaire dans notre pays est ainsi descendu à 9% contre 11% en 2018 », renseigne le président de la République.

Les actions dans le secteur agricole ont permis la création d’au moins 14.200 emplois directs et 51.300 emplois indirects.

Akpédjé AYOSSO

27 décembre 2019 par