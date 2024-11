Des opportunités s’offrent aux Béninois grâce à la langue chinoise

Au cœur de l’Université d’Abomey-Calavi, les jeunes Béninois apprennent la langue chinoise à l’Institut Confucius. Cette langue est devenue bien plus qu’un simple sujet d’étude car elle ouvre les portes d’opportunités et renforce les liens entre le Bénin et la Chine.

Créé en mars 2009 grâce à une collaboration entre l’Université d’Abomey-Calavi et l’Université Jiaotong de Chongqing en Chine, l’Institut Confucius vise à promouvoir la culture et la langue chinoises. Chaque année, de nombreux jeunes Béninois font le choix d’apprendre le chinois au sein de cet institut. Les enseignements sont dispensés par des professeurs chinois aussi bien que béninois. Au-delà d’un apprentissage linguistique, c’est un espace d’échanges et de découvertes. Au fil des années, l’Institut Confucius s’est imposé comme un véritable lieu de savoir où la passion d’apprendre la langue chinoise se mêle à la perspective d’un avenir prometteur.

Les étudiants les plus talentueux de l’Institut Confucius bénéficient de bourses afin de poursuivre leurs études en Chine. Ils explorent de nouveaux horizons et se forment dans divers domaines. Cette immersion permet aux jeunes d’enrichir leurs compétences, de se familiariser avec les pratiques professionnelles chinoises et d’avoir une expertise précieuse.

« En 15 ans, plus de 40.000 étudiants béninois sont diplômés de l’Institut Confucius de l’Université d’Abomey-Calavi, et plus de 140 autres étudiants de l’institut sont envoyés en Chine avec des bourses du gouvernement chinois », a affirmé l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao lors, de la célébration du 15e anniversaire de la création de l’Institut Confucius de l’Université d’Abomey-Calavi en juin 2024.

De l’apprentissage aux opportunités

Apprendre le chinois permet aux étudiants de découvrir une culture riche mais aussi d’envisager de meilleures perspectives de carrières. Aujourd’hui, parler le chinois constitue un atout considérable sur le marché de l’emploi au Bénin, notamment avec l’implantation croissante d’entreprises chinoises. Ces dernières sont à la recherche des talents maîtrisant la langue chinoise et les diplômés de l’Institut Confucius figurent parmi les plus prisés. Que ce soit dans les secteurs des affaires, de la traduction ou d’interprète, ces étudiants deviennent des ponts culturels entre la Chine et le Bénin, ce qui contribue au renforcement des liens entre les deux pays.

L’apprentissage du chinois permet également aux jeunes Béninois de créer leurs propres affaires et de saisir les opportunités en Chine. Avec une compréhension claire des nuances culturelles et commerciales de la Chine, ils peuvent communiquer efficacement avec leurs partenaires chinois. C’est un avantage pour les jeunes d’être un acteur majeur dans les échanges commerciaux, de négocier des contrats et, surtout de bâtir des relations de confiance avec des partenaires d’affaires chinois. Ces jeunes deviennent ainsi de véritables ambassadeurs de la coopération sino-béninoise, engagés dans le développement économique des deux pays.

L’Institut Confucius de l’Université d’Abomey-Calavi n’est pas qu’un établissement culturel. Il représente pour les jeunes une opportunité inestimable de se former et de participer activement au développement de leur pays. Dans un contexte où la Chine continue d’étendre ses partenariats économiques et culturels, la maîtrise du chinois devient une clé pour accéder à de nouvelles opportunités renforçant ainsi les liens entre ces deux pays. L’apprentissage de la langue chinoise est donc une aventure vers un avenir plein de promesses et une voie pour enrichir la coopération sino-béninoise, vieille de plus de 50 ans.

Akpédjé Ayosso

5 novembre 2024 par ,