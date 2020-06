Des nominations en Conseil des Ministres

Réunis en conseil des ministres ce mercredi 17 juin 2020 ; les membres du gouvernement ont procédé à des nominations au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.



Au ministère de la Justice et de la Législation

En juridiction

Au tribunal de première instance de 2ème classe de Kandi et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature

Procureur de la République

Monsieur Tokpassi Jacques Fiacre AZALOU



A la Chancellerie

Directeur du Centre de Promotion des Organisations de la Société civile

Monsieur Gilles Bachirou COFFE



Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Célestin G. ADANGO

