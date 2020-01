Des nominations en Conseil des Ministres

Conseil des ministres du 15 janvier 2020

Sur propositions des Ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de la Défense nationale

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Gbèmagniadan Grégoire GOHOUNTI



Au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Directeur de Cabinet

Monsieur Rogatien TOSSOU

Directeur de la Programmation et de la Prospective

Monsieur D. Hyacinthe HESSOU

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Yaï Narcisse AGANI

Conseillère technique aux Infrastructures et Equipements universitaires

Madame H. Agathe SOUROU

Conseiller technique à la Recherche, à l’Innovation technologique et aux Relations avec les Etablissements privés d’enseignement supérieur

Monsieur Karim YOUSSAO ABDOU

Conseillère technique au suivi des Réformes et Projets

Madame Armelle Fidèle Anihouvi GAYET AHLINVI

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur adjoint de Cabinet

Monsieur Laurent Gbèdaso AKPO.

