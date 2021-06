Des nominations dans l’Archidiocèse de Cotonou

L’Archevêque de Cotonou Monseigneur Roger Houngbedji a procédé mardi 29 juin 2021 à plusieurs nominations au titre de l’année pastorale 2021-2022. Voici les nominations dans les paroisses.

Vicariat forain Notre Dame de Miséricorde Cotonou

Paroisse Notre Dame de Miséricorde Cotonou

Résidents : 1°) Père VISSIN Tranquilin

2°) Père AWADJO Zacharie

Paroisse Saint Michel de Cotonou

Curé : Père ZOUNTANGNI Irénée

Résidents : 1°) Père DONOU Philippe

2°) Père GBEGAN Serge

Paroisse Saint Jean Baptiste de Cotonou

Résidents : 1°) Père ANIOU Julien

2°) Père AZANKPOSSO Henri

Paroisse Sainte Cécile de Cotonou

Vicaire paroissial : Père ZOMAKPE Rodrigue

Paroisse Bon Pasteur de Cotonou

Curé : Père KEDOWIDE Hubert

Résidents : 1°) Père ABALLO Brice

2°) Père LANVIWANOU Achille

Paroisse Sainte Rita de Cotonou

Résidents : 1°) Père KITI Baurice

2°) Père TCHINHOUN Edouard

3°) Père YEYE Philippe

Paroisse Louis de Cotonou

Vicaire paroissial : Père DJEHOUNGO Bienvenu

Paroisse Jésus Eucharistie de Cotonou

Vicaire paroissial : GANDOTO Romaric

Quasi-Paroisse Saint Joseph de Vossa Cotonou

Curé : Père KPANOU Théophile

Résident : Père ANANI Rodrigue

NB : Vicaire forain à élire pour être nommé

Vicariat forain Sacré-Cœur Akpakpa Cotonou

Paroisse Sacré-Cœur d’Akpakpa Cotonou

Vicaire paroissial : Père ADJIGNON Daniel

Stagiaire diaconal : Abbé ANATO Arsène

Résident : 1°) Père ADEYE Georges

Paroisse Saint Martin d’Akpakpa Cotonou

Résidents : 1°) Père MONTCHO Gaston

2°) Père AMOUSSOU Thierry

Paroisse Sainte Thérèse d’Akpakpa PK 6

Stagiaire diaconal : Abbé HOUNSOU Dominique

Résidents : 1°) Père ATINDEHOU Emmanuel

2°) Père TOHOU Pierre

Paroisse Saint Joseph d’Akpakpa Agbato

Curé : Père KINKPON Philippe

Paroisse Sainte Trinité d’Akpakpa Avotrou

Vicaire paroissial : Père DOHOU Aurel

Résident : Père ADDA Martin

Paroisse Saints Pierre et Paul d’Akpakpa Yénawa

Curé : Père FANOU Jacob

Paroisse Christ Roi d’Akpakpa-Dodomè Enagnon

Curé : Père GBAGUIDI Rodrigue

Résident : 1°) Abbé ASSOGBA Appolinaire

2°) HOUESSOU Oscar (séminariste)

Paroisse Saint Antoine de Padoue de Tanto

Curé : Père AHOUANDJINOU Nelson

NB : Vicaire forain à élire pour être nommé

Vicariat forain Saint Antoine de Padoue Zogbo Cotonou

Paroisse Sainte Marie Auxiliatrice de Mênontin Cotonou

Vicaire paroissial : Père HOUNSAVI Wilfried

Paroisse Marie Mère du Sauveur de Midédji Cotonou

Résident : Père BAH-KPEVI Narcisse

Paroisse Saint Jean-Bosco de Sètovi Kouhounou Cotonou

Résident : Père AGNIDE Franklin

Paroisse Sainte Famille d’Akogbato Cotonou

Vicaire paroissial : Père TOSSOU Geoffroy

Résident : Père AKPONE Sylvain

Paroisse Sainte Claire de Togbin

Curé : Père SEDEGNON Sabin

Vicariat forain Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus Godomey

Paroisse Sainte Geneviève de Pahou

Curé : Père ZEKPA Juste

Stagiaire diaconal : Abbé HINVIGAH Bénédith

Paroisse Saint Antoine de Padoue de Cocotomey

Stagiaire diaconal : Abbé AFFAGNON Gildas

Paroisse Saint Pio de Cocotomey (Nouvelle création)

Administrateur paroissial : Père LOKOSSOU Prosper

Paroisse Saint Joseph de Gbodjè

Vicaire paroissial : Père IDO Jean

Paroisse Saint Antoine de Padoue d’Ahozon

Stagiaire canonique : ZOKPODO Landry

Paroisse Saint Jude Thaddée de Pahou Zoungoudo

Stagiaire diaconal : Abbé KPOGNON Hermose

Vicariat forain Saint Antoine de Padoue Abomey-Calavi

Paroisse Saint Antoine de Padoue d’Abomey-Calavi

Vicaire paroissial : Père AYATIN Sabin

Stagiaire diaconal : Abbé AHOTONDJI Marie José

Paroisse Sainte Joséphine Bakhita d’Abomey-Calavi

Stagiaire diaconal : Abbé GANGLO Marius

Paroisse Sainte Famille de Tankpè

Curé : Père ADIMOU Francis

Paroisse Saint Michel de Gbodjo Calavi

Curé : Père AGBOKOU Charlemagne

Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Adjagbo

Curé : Père SMITH Alfred

Vicaire paroissial : Père ZINSOU Bruss

Paroisse Saint Albert le Grand de Calavi Aïtchédji

Stagiaire diaconal : Abbé TANKPINOU Guy Guénolé

Paroisse sainte Thérèse d’Avila de Gankon

Stagiaire diaconal : Abbé ZINZINDOHOUE Dieudonné

Paroisse Sainte Trinité de ZOPAH Calavi

Curé : Père De SOUZA Arsène

Résident : Père AMOUZOUVI Juventus

NB : Vicaire forain à élire pour être nommé

Vicariat forain Saint Luc Ouèdo

Paroisse Saint Luc de Ouèdo

Stagiaire diaconal : Abbé TOZE Alexandre

Paroisse Saint Gabriel de Cococodji

Vicaire paroissial : Père GBAGUIDI Côme

Paroisse Saint Pierre de Tokan

Résident : Père ADDRA Caïus

Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Somè (Nouvelle création)

Curé : Père KPOCLOU Léonard

Résident : Père HESSOU Paul

Paroisse Saint Michel de Hêvié Houinmè

Curé : Père BIDOUZO Serge

Paroisse Saint Pierre Claver de Hêvié Djèganto

Stagiaire canonique : HOUNDJO Geoffroy

Vicariat forain Saint Jean l’Évangéliste Zinvié

Paroisse Saint Jean l’Évangéliste de Zinvié

Stagiaire diaconal : Abbé MAYODE Rodrigue

Paroisse Saint Michel de Glo Agbodjèdo

Curé : Père HOUNTON Benoît

Paroisse Saint Paul de Glo-Tangbo

Vicaire paroissial : Père DOMINGO Spéro

Paroisse Sainte Bernadette de Glo-Agonmey

Administrateur paroissial : Père FANSINOU Bienvenu

Stagiaire canonique : MITONZONHO Sylvain

Paroisse Notre Dame du Rosaire d’Agassa-Godomey

Résident : Père KPOSSOU Jacques

Communauté Chrétienne de Gbétagbo

Responsable : Père KPOSSOU Jacques

Paroisse Rosa Mystica de Zounto

Administrateur paroissial : Père ADJALIAN Roland Morel

Stagiaire canonique : EYIYE Paix de Dieu

Paroisse Saint Jean de la Croix de Kpodji-Les-Monts

Stagiaire diaconal : Abbé SACRAMENTO Théodore

Vicariat forain Notre Dame de l’Immaculée Conception du Lac Nokoué

Paroisse Sainte Bernadette de Sô-Ava

Stagiaire diaconal : Abbé ADANDE Claude

Vicariat forain Basilique Notre Dame de l’Immaculée Conception Ouidah

Paroisse Sainte Marie Madeleine de Dékanmey

Administrateur paroissial : Père ASSOGBA Romulus

Paroisse Saint Jean de Ouidah Gbèna

Stagiaire diaconal : Abbé DOSSOU Norbert

Résident : Père PARAÏSO Patrick

Paroisse Saint François d’Assise d’Agbanto

Stagiaire canonique : AGBOTOME Henri

Paroisse Saint Martin de Tours de Gbèzounmè

Administrateur paroissial : Père GBEHA Cyrille

Paroisse Sacré-Cœur de Ouidah Gbèna

Administrateur paroissial : Père NADOHOU Hermann

Résident : Père SETO Florentin

Vicariat forain Sainte Jeanne d’Arc Allada

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc d’Allada

Curé : Père DEGUENON Edgard

Vicaire paroissial : Père LAMODI Victor

Paroisse Saint Mathieu de Tori-Cada

Administrateur paroissial : Père DOHOU Romuald

Paroisse Saint Etienne de Glotomey

Administrateur paroissial : Père DAZAN Paulin

Stagiaire diaconal : Abbé FIOSSI Cubilas

Paroisse Saint Christophe d’Attogon

Curé : Père FAGNON Irénée

Paroisse d’Azohoue Cada

Stagiaire diaconal : Abbé VODOUNNON Modeste

Paroisse Saint François Xavier de Sékou

Vicaire paroissial : Abbé AHOUANSOU Joli Aimé

Paroisse Sainte Famille de Tori-Kpovié

Curé : Père HOUNKPE Barthélémy

Vicariat forain Saint Antoine de Padoue Houègbo

Paroisse Saint Antoine de Padoue de Houègbo

Vicaire paroissial : Père AHOUANSOU Candide

Paroisse Saint Benoît de Toffo

Curé : Père HOUNKPATIN Achille

Vicaire paroissial : Père AVOCEGAMOU Josiaste

Paroisse Saint Michel de Zè

Curé : Père DEGBEGNON Léandre

3’ : Paroisse de Sehoue.

Vicaire paroissial : Père ATTIGNON Roger

Paroisse Saint Joseph de Hèkanmey

Stagiaire canonique : AHOVE Coffi Hermann

Paroisse Sacré-Cœur de Sey-Couffo

Administrateur paroissial : Père DAFIO Fabrice

Stagiaire diaconal : Abbé De LIMA Gaston

Paroisse : Saint Cyprien de Dessah

Stagiaire diaconal : Abbé BAHOUNKOLE Maurice Gaston

Paroisse Saint Pierre Claver de Koundokpoé

Administrateur paroissial : Père DOSSA Innocent

Stagiaire canonique : SAGBO Jesutin Fiat Calvin

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Sèdjè Dénou

Stagiaire diaconal : Abbé SOTON HUGUES Igor

Dans les Institutions et structures

Curie diocésaine

Chancellerie

Chancelier : Père AHONOUKOUN Joël

Secrétaire : Père AGNIDE Franklin

Economat diocésain

Assistant au CAALT : Père AWADJO Zacharie

Directeur par intérim de la Librairie Notre Dame : Père ABALLO Brice

Stagiaire canonique à la Librairie Notre Dame : HOUESSOU Oscar

CODIAM

Directeur : Père HOUNKONNOU Justin

Directeur Adjoint : Père OGOULOLA Florentin

Direction Diocésaine des Ressources Humaines

Assistant : Père ANANI Rodrigue

Tribunal Ecclésiastique de Première Instance de Cotonou

Official : Père NOUDEHOU Bertrand

Juge : Père AKPONE Sylvain

Avocat Permanent : Père HESSOU Hervé

Exorcisme

Exorciste du Secteur Calavi et Ouidah : Père KPOFONDE Félicien

Mutuelle de Santé de l’Archidiocèse de Cotonou(MUSAC)

Responsable : Père PADONOU Leutias

Assistant : Père ADIBA Hyppolite

Séminaire diocésain

Séminaire diocésain propédeutique Saint Martin de Porrès de Kpanroun

Recteur : Père GNONHOSSOU Augustin

Professeur et Directeur spirituel : Père GOUGBADJI Joël

Professeur : Père QUENUM Luc

Institutions Sanitaires

Centre de diagnostic Padre Pio Akpakpa

Directeur : Père MONTCHO Gaston

Centre de santé de Maria Gléta

Directeur : Père HESSOU Paul

Enseignement et Formation

Collège Catholique Père Aupiais

Stagiaire canonique à l’Aumônerie : AMOUSSOU Innocent

Résident : Père CHANHOUN Joël

Ecole d’Initiation Théologique et Pastorale (EITP)

Assistants : 1°) Père DONOU Philippe

2°) Père BAH-KPEVI Narcisse

Ecole Internationale Jeunesse Bonheur

Stagiaire diaconal : Abbé HOUNKONNOU Armel

Communication

Centre diocésain des Editions et des Médias

Directeur : Père GOME Michaël

Directeur Adjoint : Père TOUPE Jean-Baptiste

Stagiaire canonique : DOSSA Didier

Spiritualité

Centre de Spiritualité à MASBER Abomey-Calavi

Stagiaire canonique : AHEHEHINNOU Aurel Sabin

Aumôneries

Jeunesse

Aumônier : Père CHANHOUN Joël

Enfance Missionnaire

Aumônier : Père NOUGBODE Marius

Hôpitaux

Aumônier Adjoint : Père YEYE Philippe

Plan Stratégique d’Action Pastorale (PSAP)

Direction du PSAP

Stagiaire diaconal : Abbé ASSOGBA Appolinaire

Cellule Gestion du changement

Responsable : Père OGUE Damien

Commissions diocésaines

Famille et Laïcat

Membre : Père KPOCLOU Léonard

Pèlerinages

Coordonnateur : Père FABI Alain

Affaires domaniales

Assistant : Père GBETIE Damien

Affaires juridiques du diocèse

Membre : Père GBETIE Damien

5- Affaires Mystiques

Membres :

Père SANNY Ghislain

Père ZINZINDOHOUE Barthélémy

Mr. GANSOU Gregoire

6- Postulateurs de la cause des saints

Membres :

Père VIGAN Gildzs

Père OUINSOU Brice

Père ZOSSOU Julien

Agro-pastorale

Centre Agro-pastoral de Kpanroun

Collaborateur : Abbé SOTON Hugues Igor

Institutions Interdiocésaines

Institut Pontifical Saint Jean-Paul II

Stagiaires canoniques : 1°) KIKI Sédric

2°) AGBO Judicaël

3°) AZON Ezéchiel

Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah

Professeurs : 1°) Père ZOUNON Gaston

2°) Père GANBADATOUN Fiacre

Stagiaire canonique : KITI Joanès Franz

Grand Séminaire Saint Paul de Djimè

Professeur : Père AGUENOUNON Eric

Stagiaire canonique : GABGUIDI Eusèbe-Mérin

Séminaire Saint Joseph de Missérété

Professeur : Père HOUNHOUI Pascal

Séminaire Notre Dame de Fatima Parakou

Stagiaire canonique : HOUEGBELOSSI Thierry

Séminaire Saint Pierre de Natitingou

Professeur : Père ABODE SEGUN Angelo

Stagiaire canonique : GUEHOU Maxime

Séminaire Saint Joseph d’Adjatokpa

Professeurs : 1°) Père SIDI Augustin

2°) Abbé DONOU Rodrigue

Stagiaire canonique : CODJIA Basile

Missions d’études, de Fidei Donum

Mission d’études

1-ADJOVI Lucien Dijon/France Master en Droit civil

2-AGONDJIHOSSOU Elisée Didier France Licence canonique en Théologie spirituelle

3-AGONGLO Erick Dijon/France Master en philosophie

4-AHISSIN Eric Gilles Burgos/Espagne Licence canonique en Théologie dogmatique

5-AHOTONDJI Bernard UniversitéUADC/Cotonou Licence en Gestion des structures de Micro-assurance Santé

6-AKIBODE Juste Île de France Licence en Histoire de l’Église

7-ANANI Damien Institut NDI/Bénin Licence canonique en Théologie de l’Inculturation

8-ATIKPA Rock UAC/Bénin Licence en Droit Civil

9-BADOU Germain Albi/France Doctorat en Théologie

10-BASSALE Éric Versailles/France Licence canonique en théologie morale et spirituelle

11-BINAZON Albino Luciano Florence/Italie Licence canonique en Théologie dogmatique

12-BOSSOU Maxime Lille/France Master en comptabilité, contrôle et audit

13-CHANHOUN Hervé Valencia/Espagne Licence canonique en Bible

14-DOSSA Oswald Fabrice Paris/France Master en Philosophie à l’Institut Catholique de Paris

15-FADONOUGBO Eloi Bayonne/France Doctorat en droit canonique

16-GLITO Fabrice Tarazona/Espagne Licence canonique en catéchèse

17-GNACADJA Simon Versailles/France Licence canonique en catéchèse

18-GODONOU Calixte Université UADC/Cotonou

Licence en Economie coopérative et gestion des organisations

19-HOUNDAKENOU Luc Pontoise/France Doctorat en Théologie Dogmatique

20-HOUNGBE Virgile ENAM/Bénin Master en Management des services publics

21- HOUNMENOU Holden Christ Madrid/Espagne Licence canonique en

Droit canonique

22-HOUNSAVI Wilfried UAC/Bénin Licence en Droit Civil

23-KOUDESSA Jean Claude Île de France Licence en Histoire de l’Église

24-KPATINKPO Gilbert UAC/Bénin Licence en Droit Civil

25-LANVIWANOU Achille UAC/Bénin Licence en Psychologie clinique

26-MEHOU LOKO Côme Saint Pierre et Fort de France (Martinique) Stage en Psychologie

27-PATINVOH Narcisse UCAO-UUA Licence en Droit canonique

28-SAVI Michel Institut NDI/Bénin Licence canonique en Théologie de l’Inculturation

29-TOMETIN KOSSOUKPE Bertrand Valencia/Espagne Licence en Théologie de l’histoire

30-TOUPE Arnaud Pistoia (Italie) Doctorat en théologie dogmatique

31-VITOFODJI Christophe IRGIB/Cotonou Licence en Analyse Bio-médicale

32-VITONOU VALLA Hyacinthe Île de France Licence en Philosophie à l’Institut Catholique de Paris

Mssion Fidei Donum

1-ADJE Amédée Lille /France Fideidonum

2-ANIOU André Albi/France Fideidonum

3-DAN Rodrigue Dijon/France Fideidonum

4-GOMEZ Bernardin Cahors/France Fideidonum

5-HOUNYEME Pio Pontoise /France Fideidonum

6-YOBODE Simon Bayonne/France Fideidonum

