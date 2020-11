Des nominations au Ministère de l’Agriculture, au Ministère du Tourisme et au Ministère du numérique

GRANDES DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 11 NOVEMBRE 2020

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations :

au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ;

au ministère du Numérique et de la Digitalisation.



Les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Conseiller technique à la recherche, à l’agriculture et à l’alimentation Monsieur Sylvestre FANDOHAN

Conseiller technique à l’aménagement et à l’équipement rural

Monsieur Gontrand Comlan BAGAN

Directeur des statistiques agricoles

Monsieur Alexandre BIAOU

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur départemental du tourisme de la culture et des arts comme ci-dessous :

Atacora/Donga

Monsieur Imadou-Dine MOUSSOULOUMI TRAORE

Borgou / Alibori

Monsieur Mamadou Garou N’Douro BAGOUDOU

Zou/Collines

Monsieur Tayo Jacob AFFORA

Mono/Couffo

Monsieur Comlan H. Rock GNASSOUNOU-AKPA

Atlantique/Littoral

Monsieur Houénagnon Jean-Marie ANIGLE

Ouémé/Plateau

Monsieur César S.G. GODONOU

Au ministère du Numérique et de la Digitalisation

Directeur adjoint de cabinet

Monsieur Koudouss LANIGNAN

Conseiller technique au numérique et à la digitalisation

Monsieur Sètondji Guillaume KOUNDE

Conseiller technique à la coopération

Monsieur Joseph Josué MEHOU

Conseiller technique au développement des compétences numériques Monsieur Michel OKAN

Conseiller technique au suivi des projets et réformes

Monsieur Songbian ZIME

Directeur des systèmes d’information

Monsieur Pontien DEGUENON

Directeur de la digitalisation

Monsieur Boris Rodrigue Y.M. SEHLOUAN.

11 novembre 2020 par