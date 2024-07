Des nominations à la présidence et dans 03 ministères

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 31 juillet 2024, en Conseil des ministres à la Présidence de la République, au ministère de l’Economie et des Finances en charge de la Coopération ; au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère du Numérique et de la Digitalisation.

■ A la Présidence de la République

Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations

Monsieur Sindé Gilles CHEKETE

Directeur général de l’Agence nationale d’Identification des Personnes

Monsieur Aristide ADJINACOU

■ Au ministère de l’Economie et des Finances

Secrétaire générale adjointe du ministère

Madame Awaou BACO

Conseiller technique aux Affaires fiscales

Monsieur Donald GANDJI

Conseiller technique juridique

Madame Beverly FAGBOHOUN

Conseillers techniques

Madame et monsieur

– Alice MASSIM OUALI

– Habib TIDJANI

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Paterson HOUNKANRIN

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Moïse ILAYE BONI

Directeur général des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation

Monsieur Moubarak SOUMANOU

Directeur général de l’Agence nationale de Supervision des Systèmes financiers décentralisés

Monsieur Philippe DAHOUI

Directrice générale de la Société pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro Entreprises

Madame Christel YEBE

Président de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF)

Monsieur Rafiou BELLO

Membre de la CENTIF au titre de haut fonctionnaire de la Police républicaine

Monsieur Edgard Landry ZOLA

Chef du service adjoint à l’Inspection générale des Finances

Monsieur Arnaud MENSAH

■ Au ministère de la Justice et de la Législation

– A la Chancellerie

Directeur des Affaires pénales et des Grâces

Monsieur Norbert Lié DADJO

– Dans les juridictions

A la Cour Suprême

Conseillers

Messieurs

– Agboton Alexis METAHOU

– Wilfrid Sonagnon ARABA

– Seïdou BONI KPEGOUNOU

– Sanni Sidi Hamza GAUTHE

Avocat général

Monsieur Mèmavo Jacques HOUNSOU

– A la Cour d’Appel de Cotonou

1er Substitut général

Monsieur Jules AHOGA

Conseillers

Messieurs

– Adjima KHALIFA DJIMILA

– Mitondji ADOKO

– Ignace ADIGBLI

– Dossa Justin AGASSOUNON

– A la Cour d’Appel d’Abomey

Président

Monsieur Christian Amaté ATAYI

Procureur général

Monsieur Ousman ALEDJI

– A la Cour d’Appel de Parakou

1er Substitut général

Monsieur Samuel NOUTOHOU

2ème Substitut général

Monsieur Jesukon Antoine ABEVI

3ème Substitut général

Monsieur Jacques Fiacre AZALOU-TOKPASSI

Conseillers

Messieurs

– Antoine HOUEZE

– Bachirou ASSOUMA AMADOU

– A la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme

Membre de la Chambre des appels

Monsieur Fortunato KADJEGBIN

– A la Cour Spéciale des Affaires foncières

Procureur spécial

Monsieur Freddy YEHOUENOU

Juge d’instruction du 1er cabinet

Monsieur Sourou Noël HOUNGBO

Conseillers

Messieurs

– Désiré Padel DATO

– Serge TCHINA

– Alphonse GBOSSOU

Juges

Mesdames et messieurs

– Mahutin Angèle Anna BADIN

– Fleuriane Edwige Triomphe IKO

– Barryath Olayde Akankey FATIOU

– Emile LOGO

– Senakpon Hermann Mathieu AHOKPE

– Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou

Procureur de la République

Monsieur Shegun TIDJANI SERPOS

Substitut chargé du Pôle des mineurs

Madame Augustine Blanche ADONON

– Au tribunal de première instance de première classe de Parakou

Président

Monsieur Alou BANI DEMON

Juge d’Instruction du 1er Cabinet

Monsieur Jaurès Neil Sèna ZINFLOU

Juge d’Instruction du 2ème Cabinet

Monsieur Pierre Sètondji CODJIA

Procureur de la République

Monsieur Alain Raoul AGBOTON

– Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey-Calavi

Juge du Pôle des mineurs

Madame Balkissou OSSENI épouse OSHO

1er Substitut du procureur

Madame Souhaïlatou TOURE IDRISSOU

2ème Substitut du procureur

Monsieur Jésoutonden Eude HOUNGBEDJI

3ème Substitut du procureur

Madame Irisse Akouélé FATOGNON épouse AVOHOU

– Au tribunal de première instance de 2ème classe de Lokossa

Premier substitut du procureur

Monsieur Senan Gérard AFFEDJOU

– Au tribunal de première instance de 2ème classe de Savalou

Président

Monsieur Zéphyrin AGASSOUNON

Procureur de la République

Monsieur Firmin AMOUSSOU

– Au tribunal de première instance de 2ème classe de Comè

Président

Monsieur Laziwolé Aladé Abdou Karimi ADEOTI

– Au tribunal de première instance de 1ère classe de Porto-Novo

Juge d’instruction du 1er cabinet

Monsieur Kotè Pascal Hermann Yannick MENSAH

Juge d’instruction du 2ème cabinet

Madame Amour Héléna Ebun Oluwa MAHMA

– Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada

Procureur de la République

Monsieur Idossou Ivignon Rodrigue SEDONOUGBO

– Au tribunal de première instance de 2ème classe de Pobè

Président

Monsieur Affognon Thierry AHOVE

– Au tribunal de première instance de 2ème classe d’Abomey

Président

Monsieur Francis Enagnon BODJRENOU

Juge d’instruction du 1er cabinet et juge des mineurs

Madame Marie Mathilde Vinassé MEKPOH épouse SOUKPO

Juge d’instruction du 2ème cabinet

Monsieur Mamoudou Adjassa ABIOLA

Juge d’instruction du 3ème cabinet

Monsieur Euloge Philibert Mahutin Comlan QUENUM

Procureur de la République

Monsieur Marius HOUNDJI

■ Au ministère du Numérique et de la Digitalisation

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Comlan Amour Abel KPOCHEME.

