Des mises en garde sur les comportements vestimentaires des militaires

La hiérarchie militaire est mécontente du comportement vestimentaire de certains éléments des forces de défense et de sécurité. Le chef d’état-major de l’armée de terre, général Fructueux Gbaguidi, à travers une note de service fait des mises en garde.



Le chef d’état-major de l’armée de terre déplore l’état débraillé dans lequel se présentent certains militaires dans les casernes. Général Fructueux Gbaguidi fustige le fait que certains hommes en uniforme se permettent de circuler en treillis avec des sandalettes, des chaussures de sport, et sans ceinture.

Le chef d’état-major condamne le comportement de certains militaires, qui abandonnent leurs missions, et se concentrent sur leurs téléphones portables.

Les chefs de corps et les chefs service sont avertis sur les déviances vestimentaires et comportementales de leurs subordonnés.

F. A. A.

4 avril 2022 par