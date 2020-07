Des mises en garde contre le non respect des mesures barrières

Par un communiqué en date du jeudi 09 juillet 2020, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Sacca Lafia rappelle les règles d’hygiène et de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Après l’évaluation de la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus, le gouvernement béninois en conseil des ministres ce 8 juillet a réaffirmé la nécessité pour l’ensemble de la population de respecter les mesures en vigueur pour lutte contre le coronavirus.

Il s’agit entre autres du port obligatoire de masques en tous lieux ; le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ; l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un (01) mètre au minimum entre personnes ; la fermeture des discothèques ; l’interdiction d’accès aux plages ; l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes et l’interdiction pour les taxis-motos (zémidjan) de transporter plus d’une personne à la fois.

A cela s’ajoutent l’obligation du port de masques et du respect de la distance de sécurité sanitaire entre passagers à bord des transports en commun ; l’obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, de faire respecter le port systématique de masques, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’un (01) mètre minimum entre personnes.

Les autres mesures de restriction concernent la suspension des événements et manifestations à caractères sportif, politique et festif ; la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum pour les véhicules de cinq (05) places et à 05 au maximum pour ceux de neuf (09) places et la prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer la distance d’au moins un (01) mètre entre personnes et de respecter le port de masque.

Aussi, les personnes souffrant d’affections chroniques doivent-elles éviter de sortir de chez elles sauf en cas de nécessité absolue.

Les cérémonies d’inhumation sont autorisées mais elles ne doivent pas rassembler plus de cinquante (50) personnes, lesquelles sont tenues de respecter la distance d’un (01) mètre minimum entre elles.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique en appelle à la responsabilité de chaque citoyen pour l’observance stricte de toutes les mesures et avertit que les contrevenants répondront de leurs actes.

Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour multiplier leurs patrouilles afin de veiller scrupuleusement au respect desdites mesures sur l’ensemble du territoire national.

A.A.A

9 juillet 2020 par ,