Des mis en garde pour les recrutements de la GDIZ

Les candidats présélectionnés au recrutement de 1000 jeunes dans le secteur textile à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ) sont appelés à la vigilance face à des cas d’escroquerie.

L’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) vient d’alerter sur les cas d’escroquerie dont sont victimes les candidats présélectionnés au recrutement de 1000 jeunes dans le secteur textile à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). « Il m’a été donné de constater que des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de l’Agence et demandent aux candidats présélectionnés, dans le cadre du recrutement de 1000 jeunes dans le secteur de textile au profit de la Société d’Investissement et de Promotion Industrielle (SIPI/GDIZ) de leur envoyer de l’argent pour être sélectionnés », a alerté l’ANPE dans un communiqué en date du 15 février 2022.

Le directeur générale de l’ANPE, Urbain Amégbédji précise que « toute la procédure de sélection est gratuite et n’entraîne aucune dépense à la charge des candidats ».

M. M.

16 février 2022 par ,