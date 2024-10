Des millions de joueurs vulnérables face aux cyberattaques

Le secteur du gaming en Afrique de l’Ouest connaît une croissance fulgurante, mais cette popularité attire également les cybercriminels. Une récente étude YouGov commandée par Kaspersky révèle que seulement 50 % des joueurs mobiles à l’échelle mondiale utilisent des solutions de cybersécurité. Avec plus de 186 millions de gamers sur le continent, et la majorité jouant via des smartphones, les appareils et données personnelles de millions d’utilisateurs restent exposés aux attaques.

Pourquoi les joueurs en Afrique de l’Ouest sont-ils particulièrement exposés ?

344% ! C’est l’augmentation des ventes de jeux mobiles entre 2014 et 2018 selon GSMA Intelligence. En effet, le gaming mobile a explosé en Afrique de l’Ouest en raison de la large adoption des smartphones, beaucoup moins coûteux que les ordinateurs et l’augmentation de l’accès à l’internet mobile avec la 4G et la 5G dans certaines régions. En 2021, 95 % des utilisateurs d’Internet sur le continent accèdaient au web via leur téléphone portable, selon la GSMA. Cette popularité du mobile rend les joueurs particulièrement exposés, car contrairement aux ordinateurs, les smartphones sont souvent moins bien protégés.

De nombreux joueurs sous-estiment les risques numériques : 36 % des gamers considèrent les solutions de sécurité trop chères, et 23 % ne pensent même pas à installer un antivirus. Résultat ? Des millions de téléphones portables deviennent des cibles faciles pour les cybercriminels. Ces appareils contiennent non seulement des données personnelles, mais aussi des informations de paiement liées aux achats in-game, ce qui les rend d’autant plus attrayants pour les hackers.

La méconnaissance de l’utilisation des réseaux privés virtuels (VPN) constitue également une opportunité importante pour les cybercriminels. Malgré ses avantages en matière de protection des données et d’accès sécurisé aux contenus, seuls 28 % des joueurs commencent à utiliser un VPN après avoir été victimes d’une cyberattaque. Pourtant, cet outil est essentiel pour sécuriser les connexions, masquer l’adresse IP, et protéger contre l’espionnage des données lors de sessions de jeu en ligne, souvent prises pour cible.

Les méthodes des hackers pour cibler les gamers

Les cybercriminels exploitent plusieurs failles courantes pour attaquer les joueurs :

• Phishing via des offres de bonus : Les hackers envoient des liens frauduleux dans les forums et chatrooms, déguisés en offres de bonus ou d’objets gratuits. Un simple clic permet de voler les identifiants ou informations bancaires.

• Malwares dans les mods ou cheats : Les joueurs qui téléchargent des modifications non officielles ou des triches s’exposent à des malwares qui volent leurs données personnelles ou prennent le contrôle de leurs appareils.

• Piratage de comptes : En exploitant des mots de passe faibles ou réutilisés, les hackers accèdent aux comptes de jeu pour voler des objets virtuels ou revendre les comptes.

Kaspersky propose des solutions pour protéger les gamers africains

Pour mieux se protéger contre les cyberattaques, Kaspersky propose plusieurs mesures simples mais efficaces :

• Installer un antivirus fiable : Non seulement sur son ordinateur, mais aussi sur ses smartphones, souvent plus vulnérables.

• Utiliser un VPN sécurisé : Cela protège les connexions et empêche les pirates de voler toute information personnelle.

• Renforcer la sécurité de vos comptes : Utiliser des mots de passe forts et uniques, et activer l’authentification à deux facteurs (2FA).

• Attention aux liens suspects : Ne jamais cliquer sur des liens douteux envoyés dans les chatrooms ou forums de jeux.

• Ne jamais partager vos informations personnelles : Se méfier des offres trop alléchantes demandant des informations financières en échange de bonus ou objets virtuels.

À propos de Kaspersky

Kaspersky est une société internationale de cybersécurité et de protection de la vie privée fondée en 1997. Avec à ce jour plus d’un milliard d’appareils protégés contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées, l’expertise de Kaspersky en matière de sécurité et de renseignements sur les menaces est constamment convertie en solutions et services innovants pour protéger les entreprises, les infrastructures critiques, les autorités publiques et les particuliers dans le monde entier. Le large portefeuille de solutions de cybersécurité de Kaspersky inclut la protection avancée des terminaux, des produits et services de sécurité spécialisés, ainsi que des solutions de Cyber Immunité pour lutter contre les menaces numériques sophistiquées, en constante évolution. Kaspersky aide plus de 200 000 entreprises à protéger ce qui compte le plus pour elles.

