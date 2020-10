Des milliers de filles victimes à travers le monde

Plus de la moitié des filles interrogées du monde entier ont été victimes de harcèlement et d’abus en ligne. C’est ce que révèle le rapport annuel de Plan International, sur la situation des filles dans le monde lancé par Plan Bénin le lundi 05 octobre dernier à l’INFOSEC de Cotonou.

Le rapport sur la situation des filles dans le monde de Plan International s’appuie sur des études qui ont été menées dans 31 pays auprès de 14 000 filles et jeunes femmes. Elles montrent que 39% de filles sur Facebook et 23% de filles sur Instagram ont signalé des actes de harcèlement sur ces plateformes.

Aussi, 50% des filles ont-elles indiqué avoir subi davantage d’actes de harcèlement en ligne que dans la rue. 42% des filles qui se sont identifiées comme des personnes LGBTIQ+ (acronyme pour lesbienne, gay, bisexuel et trans, intersexe et queer) et qui ont subi des actes de harcèlement ont déclaré qu’elles se faisaient harceler pour cette raison.

19% des filles qui ont subi des actes de harcèlement très fréquemment ont déclaré qu’elles utilisaient moins la plateforme de médias sociaux concernée. 12% ont indiqué qu’elles avaient complètement arrêté de l’utiliser.

Il est à noter que le harcèlement en ligne chez les filles débute à l’âge de 8 ans. La plupart des filles ont été harcelées pour la première fois entre 14 et 16 ans. Pour Karl-Frederick Paul, Représentant résident de Plan international Bénin, « les abus en ligne réduisent les voix des filles en silence ».

Plan international n’a pas manqué de faire des recommandations. Il s’agit entre autres de : mettre en place des mécanismes de signalements efficaces et faciles d’accès, spécifiques aux violences de genre ; tenir les auteurs responsables de leurs actes ; recueillir des données désagrégées qui tiennent compte des recoupements d’identités des filles et surveillent l’ampleur et la gravité du problème.

Le rapport notifie également que « les gouvernements et l’ensemble de la société doivent assurer un suivi rigoureux de ces abus, et les entreprises de médias sociaux doivent tirer partie de leurs compétences technologiques et de leurs ressources financières pour que la liberté des filles et des jeunes femmes en ligne soit au cœur de leurs priorités ».

