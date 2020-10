Des membres fondateurs démissionnent de Moele-Bénin

Le parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) a enregistré une démission collective lundi 12 Octobre 2020.

Le Mouvement des Élites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele- Bénin) de Jaques Ayadji a connu une vague de démission dans la 5e Circonscription Électorale. Sept membres fondateurs du parti dans la circonscription qui regroupe les communes d’Allada, de Ouidah, de Tori et de Kpomassè, ont adressé leur lettre de démission collective au président de Moele-Bénin.

Les membres démissionnaires de Moele-Bénin évoquent l’ "incapacité du parti à prendre part à la moindre consultation électorale depuis sa création, notamment les élections législatives de 2019 et les communales de 2020" comme raison de leur démission collective.

Dans la lettre de démission signifiée par voie d’huissier à Moele-Bénin, les sept membres fondateurs ont indiqué qu’ils présentent leur démission pour des raisons de convenance personnelle.

Le parti Moele-Bénin perd ainsi des plumes à six mois de la présidentielle de 2020. Une élection pour laquelle le parti a décidé de soutenir la candidature du Président Patrice Talon.

M. M.

13 octobre 2020 par