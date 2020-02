Des maternités modernes pour faciliter les accouchements

La Fondation Claudine Talon vient d’apporter une solution efficace aux problèmes de complication de grossesses et à la morbidité des femmes au niveau de la zone sanitaire Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété (3A), dans le département de l’Ouémé.

En présence du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, la Première dame a procédé à la mise en service la semaine écoulée, des maternités modernes dans plusieurs centres de santé de cette zone sanitaire.

Selon les responsables départementales de la santé de l’Ouémé, la réalisation de ces infrastructures constituent une étape décisive dans la mise en œuvre du projet d’amélioration des soins essentiels de la mère et du nouveau-né dans les ‘’3A’’. Il s’agit d’une initiative de la Société béninoise de pédiatrie et financé par la Fondation Claudine Talon.

Elle prend en compte tous les facteurs qui influencent la mortalité maternelle et néonatale.

Pour la présidente de la Fondation, la situation n’est pas reluisante en ce qui concerne les soins essentiels de la mère et du nouveau-né au Bénin.

Selon Mme Talon, ces maternités construites suivant les normes, permettront aux femmes de donner la vie dans les conditions requises. Bien que construites et équipées par la Fondation qu’elle préside, Claudine Talon a souligné que ces maternités demeurent le patrimoine de l’Etat, placées sous la responsabilité et l’administration du ministère de la santé

Selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, les établissements mis en services offriront des cadres idéaux pour donner la vie en toute sécurité. A travers eux, la devise, « Ne plus mourir en donnant la vie et que l’enfant naisse bien portant, grandisse et ne meurt jamais » se concrétise, s’est-il réjoui.

D’après les statistiques, environ 1.500 femmes meurent chaque année suite aux complications liées à la grossesse au Bénin.

Chaque année, 27.500 à 73.600 femmes/filles souffrent d’invalidités causées par les complications lors de la grossesse ou de l’accouchement notamment les fistules obstétricales.

F. A. A.

25 février 2020 par