Des masques distribués aux apprenants dans le Borgou

Le préfet du département du Borgou accompagné des directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire, du secondaire, technique et de la formation professionnelle et du directeur départemental de la santé, a sillonné ce lundi 11 mai 2020, jour de la reprise des activités pédagogiques, quelques écoles. Au cours de son périple, Djibril Mama Cissé a distribué des masques de protection offerts par le gouvernement aux apprenants des écoles publiques.

La distribution des masques de protection est précédée d’une séance de sensibilisation au cours de laquelle le préfet rappelle aux apprenants les gestes à observer pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays.

Les masques distribués sont ceux que le gouvernement a prévus pour les acteurs du système éducatif dans le Borgou.

Selon Djibril Mama Cissé, le gouvernement du président Patrice Talon en prenant la décision de mettre à la disposition des apprenants des masques de protection, ambitionne de protéger toute la population contre la pandémie du Coronavirus. C’est un acte fort qui prouve selon lui, que l’exécutif béninois se soucie de la santé des populations. Il a rassuré les parents d’élèves que les dispositions sont prises dans tous les établissements pour protéger leurs enfants.

Au-delà des écoles, il a exhorté les parents d’élèves à veiller à ce que les enfants une fois à la maison, continuent de respecter les règles barrières du Covid-19.

Près de 30.000 masques ont été mis à la disposition du département du Borgou au profit des acteurs du secteur public de l’éducation.

F. A. A.

12 mai 2020 par