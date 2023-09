Des jeunes proposent des idées pour l’attractivité des villes africaines

Le projet citoyen du duo Forbes Under 30 Afrique, Ileana Santos et Amina Zakhnouf ‘’ Je m’engage pour l’Afrique’’ a dévoilé, mercredi 20 septembre 2023, l’ouvrage ‘’Nouvelles voix(es)’’, consacré au développement durable des villes africaines. L’ouvrage rassemble les réflexions et solutions concrètes de 20 jeunes actifs d’Afrique et d’Europe.

« Nouvelles voix(es) - Les jeunes architectes des villes secondaires de demain », c’est l’ouvrage qui fait part des idées et recommandations de 20 jeunes (étudiants, chercheurs, consultants, chefs de projet, responsables associatifs) pour contribuer à façonner l’urbanité des villes de demain. Sélectionnés par candidature, les jeunes provenant du Cameroun, de la Mauritanie, du Bénin, du Maroc, du Sénégal, du Togo, de France ainsi que de Belgique ont pris part à la Résidence JMA, un programme d’élaboration de politiques publiques par les jeunes.

Pendant 3 mois, ils ont suivi des formations, participé à des débats et réfléchi à des enjeux cruciaux pour le développement de l’Afrique. Ils ont travaillé sur l’attractivité des villes africaines, en mettant l’accent sur les villes secondaires. Les jeunes ont abordé les questions de mobilité, tourisme, gouvernance et emploi dans trois villes : Aného (Togo), Abomey Calavi (Bénin) et Ben Guérir (Maroc).

Les résidents ont échangé entre autres avec les acteurs de Climate Chance, l’Agence Française de Développement, l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles, et le Fonds mondial pour le développement des villes. Ils se sont également entretenus avec les décideurs publics et privés de ces 3 villes pour identifier les opportunités et les enjeux locaux.

Après les travaux, les jeunes ont présenté leurs propositions citoyennes à un jury de haut niveau composé de Houda Bendib (Architecte), Kolia Benié (Elue Paris 19e), Crystal Cordell Paris (Directrice du campus Afrique SciencesPo), Malick Diawara (Responsable éditoriale Le Point Afrique), Jessy Fula (Directeur développement chez Apos Media), Marie-France Réveillard (Journaliste à La Tribune Afrique et Forbes Afrique), Sophie Renaud (Directrice coopération et dialogue des sociétés à l’institut français). A l’occasion de l’événement de clôture du comité des villes Africaines au salon Innopolis à Paris, les résultats des jeunes ont été dévoilés à travers la parution de de l’ouvrage ‘’Nouvelles voix(es)".

La présentation de la Résidence a été suivie d’une conférence sur la thématique : ‘’comment repenser les mobilités en Afrique’’ en présence notamment de Jules Samain (CEO de Spiro), Alain Bloch (Directeur Général Setec International), Franck Okpeicha (Président de la Communauté de communes du Plateau au Bénin) et André Diouf (Consultant Senior EY et participant à la Résidence JMA).

Selon les organisations « l’’engagement ne s’arrête pas là ». « La Résidence JMA organisera des sessions de coaching pour aider les citoyens à concrétiser leurs idées, et favoriser des rencontres avec des décideurs publics et privés pour continuer à promouvoir le débat d’idées », précisent-ils.

À propos de Je m’engage pour l’Afrique

Lancé en janvier 2021 par le duo Forbes Under 30 Afrique, Ileana SANTOS et Amina ZAKHNOUF, l’incubateur de politiques publiques “Je m’engage pour l’Afrique” (JMA) s’inspire du Policy Cycle pour construire un cercle vertueux des politiques publiques pour une Afrique excellente.

A l’origine de sa création, un constat simple : l’avenir du monde se joue en Afrique, et pourtant les premiers concernés semblent peu présents dans le débat public. Chaque jour, des initiatives dans des domaines tels que la santé, la culture, la finance, l’agriculture, l’urbanisme, le numérique et la formation révolutionnent les normes. De Lomé à Alger, de Lyon à Abidjan, de Cotonou à Tanger, ces initiatives témoignent de l’engagement citoyen en quête d’une expression publique. Elles sont le fruit d’une ambition de construire un avenir souhaitable pour les communautés qu’elles touchent. Alors pourquoi ces jeunesses africaines, qui dans moins de 30 ans, représenteront 35% des jeunes dans le monde, sont si peu visibles, voire absentes, dans la sphère publique ?

Pour y répondre, JMA mobilise des citoyens engagés à repenser l’avenir des politiques publiques et à créer un impact positif pour une Afrique performante, en s’inspirant des objectifs du développement durable (ODD). Les activités se concentrent sur 3 piliers : l’idéation (1), le plaidoyer (2) et la formation (3), afin de construire activement un avenir prometteur pour notre génération.

En chiffres, JMA c’est : +15 000 acteurs engagés pour l’Afrique, + 50 experts, +300 bénéficiaires et un ancrage dans aujourd’hui 7 pays : Bénin, Belgique, Côte d’Ivoire, Cameroun, France, Maroc et Togo.

