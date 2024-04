Des jeunes poursuivis pour vol et recel de biens volés

Deux jeunes hommes ont comparu mardi 16 avril 2024, à l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ils sont poursuivis dans une affaire de vol de fils électriques et de fils de fer au sein d’une entreprise.

Une affaire de vol et de recel de biens volées examinée mardi 16 avril à l’audience correctionnelle de fragrant délit du tribunal de Cotonou. L’affaire implique deux jeunes. L’un des prévenus est poursuivi pour des faits de vol, et le second, pour recel de biens volés.

Appelé à la barre, le présumé auteur du vol a reconnu les faits. Son coaccusé, déclare pour sa part, qu’il ignore si les rouleaux de fils électriques et de fils de fer ont été volés.

La représentante de l’entreprise au sein de laquelle le vol a été perpétré, a estimé le préjudice causé au-delà du million de francs CFA.

Au terme des débats qui ont duré quelques minutes, le président de céans a confirmé le mandat de dépôt contre les deux prévenus, puis renvoyé la cause pour le 07 mai 2024 pour continuation, les réquisitions du ministère public, et les plaidoiries.

F. A. A.

16 avril 2024 par