Des jeunes filles en transe empêchent les cours au CEG 1

Les activités pédagogiques n’ont pu se dérouler dans la matinée de ce lundi 19 octobre 2020 au Ceg 1 de Natitingou. Des jeunes filles en transe ont provoqué une panique générale dans l’établissement.

Au nombre de 08, ces jeunes élèves de différentes classes se sont mises à pousser des cris stridents dans l’établissement peu avant 08 heures. Ce qui a provoqué une panique générale aussi bien chez les enseignants que chez leurs camarades.

Informés de la situation, le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et son homologue en charge de la santé se sont déployés dans le collège.

De concert avec les autorités de l’établissement, ils ont appelé les sapeurs-pompiers qui ont réussi à maîtriser les victimes. Un tradi-praticien aurait également été commis pour la cause.

Face à une telle situation, le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a ordonné la suspension des cours de la matinée.

Dans une interview accordée à Nanto FM et relayée par Frissons radio, le directeur du collège, Saïbou Tabsoba, a expliqué que c’est peu avant 08 heures qu’il y a eu le premier cas. Ayant pensé que c’est un vertige dû au paludisme, ils l’ont renvoyé à ses parents.

A l’en croire, les responsables du collège s’occupaient de ce premier cas quand brusquement la situation s’est généralisée dans plusieurs autres classes.

Toutes les élèves en transe ont été conduites à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. Certains parents ont été contactés par les responsables de l’établissement.

Selon le directeur qui a pris fonction nouvellement dans le collège, ce n’est pas la première fois qu’une telle situation survient dans l’établissement, lui auraient rapporté certains de ses collaborateurs.

Aux dernières nouvelles, les filles en transe se portent à merveille et les activités pédagogiques ont repris dans l’après-midi.

