Des isoloirs en carton pour le jour du scrutin

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) met à la disposition des électeurs dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021 des « isoloirs en carton plastifié », dans des centres de vote pilotes. Le nouveau matériel coûte moins cher comparativement au prix du bois et permet une rationalisation des ressources y compris de l’espace, selon les explications de Richard Degbeko, directeur technique adjoint en charge de la logistique électorale des affaires administratives juridiques et de la sécurité à la CENA, dimanche 23 janvier 2021, sur l’émission « 90 minutes pour convaincre ». « Nous n’avons pas de magasins et d’entrepôts dans les communes et les arrondissements. Les isoloirs sont très lourds et difficiles à transporter. Il n’y a pas d’espace pour les stocker. Quand on les stocke dans un appartement ou dans une mairie ça prend tout l’espace. Les collectivités décentralisées, elles-mêmes, n’ont pas de locaux. Elles finissent par sortir le matériel pour les mettre au dehors. Face aux intempéries, quelques semaines, tout se détruit. Il faut recommencer. C’est mieux qu’un carton se détruit puisque du bois qui coûte cher se détruise. Nous pensons que le carton coûte moins cher par rapport au bois que nous utilisons et que nous sommes obligés de renouveler parce que exposés au soleil et à la pluie. C’est du carton plastifié même s’il pleut ça ne va se détruire », a expliqué le gestionnaire du patrimoine de la CENA.

M. M.

24 janvier 2021 par