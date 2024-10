Des infrastructures scolaires annoncées dans 07 communes frontalières

Plusieurs communes des régions frontalières du Bénin seront bientôt dotées des infrastructures scolaires. L’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGIEF), a obtenu l’accord du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour la mise en œuvre d’un vaste programme.

Un ambitieux programme permet de réaliser des infrastructures scolaires dans les communes des zones frontalières du Bénin. L’ABeGIEF, structure sous tutelle du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique va construire 19 salles de classe, 4 bureaux et magasins, 5 blocs de latrines comprenant chacun quatre cabines, 3 blocs administratifs, 2 logements pour enseignants, ainsi qu’une cuisine.

Ces infrastructures seront réalisées dans les communes de Banikoara et Malanville dans le département de l’Alibori, Kérou dans l’Atacora, Kalalé et Tchaourou dans le Borgou, Athiémé dans le Mono, et enfin Aplahoué dans le Couffo. Les travaux selon La Marina, vont durer trois à six mois selon les villes concernées. L’objectif visé étant de répondre à une demande urgente d’amélioration des conditions de vie et d’accès à l’éducation dans ces zones souvent considérées comme marginalisées.

Le coût total des travaux selon le site d’informations, est de 566 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget national, exercice 2024 et alloué au Programme National de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (PNGIEF).

F. A. A.

16 octobre 2024 par ,