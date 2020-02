Des humoristes africains à Cotonou le 15 Février

Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille le 15 février prochain à Canal Olympia, la 3ème édition du festival panafricain d’humour ‘’Afrique du rire’’. Pour ce rendez-vous culturel et de rire, plusieurs acteurs du théâtre africain sont attendus à Cotonou. Il s’agit entre autres de l’Ivoirien Michel Gohou, Oualas, Digbeu Cravate, Adama Dahico, Redouane Bougheraba, Ahmed Sparrow, Sacko Camara, Kromozom, Fridaousse Iffabi ou encore Pacheco.

En prélude à cette manifestation, Digbeu cravate a animé une conférence de presse en fin de semaine pour expliquer l’objectif du festival, et dévoiler le programme aux professionnels des médias.

Pour l’artiste ivoirien, cette rencontre sera l’occasion de faire parler l’humour béninois et de le présenter à un public plus large et varié. Ce sera également l’occasion de donner la chance aux jeunes comédiens de partager la scène avec les grands noms du théâtre africain. « J’ai choisi le Bénin parce que je trouve qu’il y a du potentiel ici », a-t-il confié.

F. A. A.

