Une dizaine d’hectares de champs de céréales de maïs, de sorgho, et autres céréales sont emportés par les eaux à Djougou. Les champs sont inondés à cause des dernières pluies qui ont occasionné la crue du fleuve Affon. Bariénou et Affon sont les localités touchées par les inondations.

M. M.

11 septembre 2020 par