Des ghettos démantelés au marché de Guèma

Le commissariat du 3e arrondissement de Parakou a démantelé, samedi 30 mars 2024, plusieurs ghettos au marché de Guèma.

Opération de démantèlement de ghettos au marché de Guéma à Parakou. Les éléments du commissariat du 3e arrondissement ont détruit plusieurs refuges de délinquants et interpellé 16 individus. La perquisition a permis de saisir 260 plaquettes et 42 gélules de tramadol, 33 ampoules de pénicillines injectables et une quantité importante de chanvre indien. La police a aussi saisi plusieurs objets tels que 20 téléphones portables Android de différentes marques dont 5 dépiécés ; 9 téléphones portables à touches, 4 ordinateurs portatifs ; 2 écrans, 1 unité centrale et 1 clavier d’ordinateur ; 1 amplificateur ; 1 valise contenant des effets vestimentaires et des paires de chaussures ; des faux billets de banque ; des pièces d’identité de différentes nationalités. A cela s’ajoutent 4 couteaux ; 2 coupe-coupes et 7 motocyclettes de différentes marques. Les personnes interpellées répondront de leurs actes devant la Justice.

A.A.A

2 avril 2024 par ,