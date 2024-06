Des gagnants du Loto 5/90 reçoivent des motos au Torixwé 2024

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) n’est pas restée en marge de la fête identitaire TORIXWE à TORI-BOSSITO. En plus du géant concert offert aux populations, la maison du trésor a distribué des motos à des gagnants du Loto 5/90.

Soirée exceptionnelle lors du Torixwé 2024 grâce à la Loterie Nationale du Bénin (LNB) ! Le public a été égayé dans la nuit du samedi 22 juin au petit matin du dimanche 24 juin 2024. C’est à travers un concert géant animé par plusieurs artistes dont Praouda et Zoma.

Faisant d’une pierre deux coups, la Loterie Nationale du Bénin a procédé à la remise de motos aux gagnants du 5ème tirage de la grande promotion des tickets non gagnants du jeu loto 5 /90.

Une gagnante, madame Salako n’a pas caché sa joie. La gagnante explique qu’elle a persévéré dans le jeu malgré les railleries de ses voisins. Elle dit avoir toujours gagné, ce qui lui donne un coup de pouce dans son commerce.

La gagnante a saisi l’occasion pour exhorter à la persévérance les parieurs des divers jeux de la LNB.

La maison du trésor a offert plusieurs autres cadeaux aux parieurs qui ont fait preuve de persévérance et de fidélité en participant régulièrement au jeu.

La Loterie Nationale du Bénin, en organisant cette soirée dans le cadre de la fête identitaire TORIXWE, a ainsi renforcé ses liens avec la population locale et a offert une occasion de divertissement et de récompense pour les joueurs assidus. Cette initiative témoigne également de l’engagement de la LNB à soutenir les événements culturels et à promouvoir le jeu responsable au sein de la communauté.

M. M.

25 juin 2024 par ,