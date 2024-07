Des fonctionnaires des douanes renforcent leurs capacités à Cotonou

Les fonctionnaires des administrations douanières du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Togo, prennent part depuis ce mardi 16 juillet 2024 à Cotonou, à un atelier de formation des formateurs du Programme PGS. La session de formation qui s’inscrit dans le cadre du Projet sur la sécurité en Afrique de l’Ouest (PSAO phase II), vise à renforcer les capacités des douaniers pour lutter efficacement contre le trafic illicite de marchandises.

Les engins explosifs improvisés, c’est la thématique au cœur d’une nouvelle session de formation des fonctionnaires des administrations douanières des pays impactés par le Projet sur la sécurité en Afrique de l’Ouest. Les travaux ont été lancés mardi 16 juillet 2024, par le directeur général adjoint des douanes béninoises, Aimé Y. KAREGIRE, représentant la directrice générale.

L’objectif de ces assises selon le point de Contact national du PSAO, est de former, d’outiller et de renforcer les capacités des experts nationaux et régionaux sur une thématique d’actualité. « Les engins explosifs improvisés », a précisé Gildas O. SEHLIN. Pour lui, intégrer ce programme de formation des formateurs aux actions du Projet sur la sécurité en Afrique de l’Ouest, relève « d’un choix judicieux » de l’équipe de projet pour une transmission future à tous les niveaux des forces de sécurité, des connaissances et compétences acquises par les participants. Il a par ailleurs émis le vœu que l’atelier de formation apporte des actions positives pour la sécurité au Bénin, et dans la sous-région.

Pour Junginger MORITZ, chef de mission adjoint à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Bénin, il s’agit principalement d’améliorer la sécurité de la chaîne logistique et les procédures liées au commerce en vue d’un contrôle efficace de la chaîne d’approvisionnement des marchandises, y compris les marchandises utilisées par les terroristes. Le terrorisme dira le chef de mission adjoint, est un véritable défi lié à la sécurité et à la sureté des personnes, au développement économique et à l’instabilité politique en Afrique de l’ouest. Raison pour laquelle l’Allemagne à travers son ambassade au Bénin, déploie tous les efforts pour accompagner tous les pays partenaires concernés par ce projet à contrer la menace causée par les terroristes et d’autres organisations criminelles. Ces efforts, souligne Junginger MORITZ, visent à limiter la prolifération transfrontalière des armes et matériels de destruction de trafic d’armes légères et de petites calibres, et le détournement illicite de précurseurs d’explosifs à double usages.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux de cette formation, le directeur général des douanes béninoises, Aimé Y. KAREGIRE, a souligné qu’en choisissant de mieux outiller et accompagner les formateurs des administrations douanières des pays concernés par le projet sur engins explosifs improvisés, le PSAO franchit une étape cruciale assurant la transmission efficace et pérenne des connaissances et compétences nécessaires à la fin du projet. « Cette initiative permet ensemble de construire un réseau de formateurs qualifiés, capables de former à leur tour les agents douaniers et autres acteurs de la sécurité à travers toute la région », a-t-il laissé entendre. « En formant les formateurs, nous nous assurons que le savoir et les compétences nécessaires à la mise en œuvre efficace du Programme Global Shield se répandent de manière exponentielle à travers nos administrations douanières et au-delà. Mais pour que cela soit effectif, il faudra étudier la possibilité d’intégrer ces formations dans nos curriculums de formation à tous les niveaux pour une dissémination effective », a poursuivi le représentant de la directrice générale des douanes. Il n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements au Programme Global Shield de l’Organisation mondiale des douanes et à l’ambassade de l’Allemagne pour l’appui financier. Aux participants, il a souhaité « un apprentissage fructueux et enrichissant », convaincu qu’ils relèveront le défi, et contribuant ainsi à renforcer la sécurité des frontières et à protéger les concitoyens. Il a, pour finir, réitéré l’engagement de l’administration douanière du Bénin, à poursuivre ses efforts pour améliorer la sécurité et la sûreté du pays. Les travaux s’achèvent le 25 juillet prochain.

