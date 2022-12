Des fabricants de liqueurs frelatées arrêtés

Les éléments de la police républicaine ont démantelé, mercredi 30 novembre 2022, à Natitingou un réseau de fabrication de liqueur frelatée.

Des bouteilles de liqueur frelatée saisies par la police à Natitingou. La police a mis la main sur 940 bouteilles de liqueur frelatée et 3.000 litres du même produit contenu dans des tonneaux de 250 litres. Les liqueurs sont fabriquées par des membres d’un réseau dans une maison. Des étiquettes et arômes ont été aussi retrouvés sur les lieux. Les fabricants de liqueurs ont été arrêtés et placés en garde à vue.

A.Ayosso

