Des explications sur les résultats jugés catastrophiques en médecine

Les résultats de la première année en faculté de médecine au titre de l’année 2020-2021 ont été proclamés il y a quelques jours à l’Université de Parakou. Selon les chiffres, 145 étudiants ont été exclus et 49 ajournés pour un taux de réussite de 31%.

Le doyen de la faculté de médecine, Prof Holden Olatoundji Fatigba, dans un entretien accordé à la presse, s’est prononcé sur ces résultats jugés catastrophiques.

Sur 296 étudiants, 93 ont été déclarés admis cette année 2020-2021 en première année de médecine à l’Université de Parakou, soit un taux de réussite de 31%. Selon le doyen de faculté, ces résultats jugés catastrophiques dans l’opinion, ne le sont pas pour autant. Des facultés de médecine de la sous-région informe Prof Holden Olatoundji Fatigba, n’auraient pas atteint ce taux de réussite.

Le doyen de la faculté souligne que la 1ère année de médecine reste une année difficile pour les étudiants. « La faculté de médecine est une faculté exceptionnelle dont les résultats chaque fin d’année ont toujours déchainé les passions. C’est une faculté sensible dont on connait la finalité », a-t-il ajouté.

Pour lui, il s’agit de former des médecins aptes qui soient compétents techniquement, et d’une certaine éthique pour s’occuper des populations, de la santé de tous. Ce qui, relève-t-il, fait l’exception des résultats de première année.

Les parents en général au Bénin s’intéressent aux études médicales ; dans chaque famille, tout le monde veut avoir un médecin, et tout le monde est regardant à chaque fois que les résultats paraissent, a rappelé le professeur.

Le doyen de faculté de médecine indique qu’il n’a pas vocation à commenter les résultats. Son rôle consiste à les analyser, et s’assurer que tout a été bien fait, et dans les normes. « Ce n’est pas parce qu’un étudiant en médecine est exclu qu’il est nul ou déméritant, et ce n’est pas parce que tous ne s’en sortent pas que la faculté est une faculté prédatrice », a confié Holden Olatoundji Fatigba à Fraternité FM. C’est plutôt les études médicales de première année qui sont difficiles. « C’est une école d’excellence », a-t-il ajouté avant d’inviter les parents à ne pas avoir peur d’envoyer leurs enfants faire ces études.

Pour réussir les études médicales, il faut, en plus de la volonté de devenir docteur, avoir le bagage intellectuel nécessaire, l’aptitude et le profil scientifique pour réussir ses premières années d’études, a conseillé le professeur. A l’en croire, il n’y a pas de limitation de nombre d’étudiants pour passer en année supérieure. Par contre, le devoir de la faculté est de veiller au bien-être de ces étudiants mais en même temps, de veiller à ce que les produits qui sortent soient de bons produits.

Selon Prof Fatigba, avoir un bon niveau basique en mathématiques, et en physique est un atout majeur pour réussir les premières études de médecine. Le programme de formation comprend l’enseignement des mathématiques, de la biologie humaine, la chimie, l’informatique, et autres. Mais, étant donné que tous ne peuvent passer en 2ème année, il faudra que la première année passée en médecine leur soit bénéfique s’ils doivent se réorienter, a confié le professeur.

