Des études en vue pour l’alimentation en eau potable de la Zone Économique

Le gouvernement a marqué son accord mercredi pour la réalisation d’études dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

La Zone économique spéciale de Glo-Djigbé selon le Conseil des ministres, a pour vocation d’accueillir des industries de transformation de matières premières ; d’où la nécessité de disposer d’un système autonome d’alimentation en eau potable. Or, pour desservir les populations des localités environnantes, l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural procède à l’implantation d’un champ de forages de plus de 860 m³/jour de capacité.

Aussi, pour tenir compte des besoins de la Zone économique autant que du futur aéroport de Glo-Djigbé, la Société nationale des Eaux du Bénin envisage-t-elle, à partir dudit champ de forage, de réaliser des études d’avant-projet détaillées et d’impact environnemental et social intégrant tous les paramètres du projet. Ceux-ci font ressortir que la réalisation des infrastructures d’alimentation en eau desdits sites à l’horizon 2030 pourra se faire en trois (03) phases, à savoir : une première qui couvre un besoin de 9.434 m³/jour ; une deuxième couvrant un besoin de 7.739 m³/jour ; puis une troisième pour un besoin de 24.213 m³/jour.

F. A. A.

12 novembre 2020 par