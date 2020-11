Des élèves empêchent les cours au Lycée agricole

Matinée mouvementée mardi 03 novembre 2020 au Lycée technique agricole de Djougou. Des apprenants mécontents ont barricadé les portes d’accès aux salles de classe empêchant du coup, le déroulement des activités pédagogiques.

A l’origine de ce mouvement d’humeur, l’organisation des journées culturelles prévues pour le mois de décembre prochain. Dans un entretien accordé à Frissons radio, le proviseur du Lycée, Florentin Allagbé fait savoir que les élèves s’étaient rapprochés du chef d’exploitation pour réclamer l’organisation des journées culturelles sur la base des 30% des bénéfices de l’exploitation. Une demande à laquelle l’administration n’a pas cédé. « Une telle activité ne peut pas être financée dans le budget de l’établissement » au regard des nouveaux textes, a confié le proviseur. Ce qui n’a pas été du goût des apprenants qui ont décidé de se manifester.

Selon les explications du proviseur, après quelques échanges et un moment de conscientisation, les activités ont démarré vers 10 heures.

Par le passé, à la fin de chaque année scolaire, lorsque le lycée fait des exploitations et produit, en cas de bénéfice, 30% est accordé aux élèves pour des réalisations sociocommunautaires. Ce que les nouveaux textes ne permettent plus.

