Des éléphants détruisent des hectares de cultures

Plus de 10 hectares de cultures ont été détruits par des éléphants en divagation à Kika, dans la commune de Pehunco.

En divagation depuis le 09 septembre dernier, les éléphants ont détruit selon les autorités locales de la commune de Pehunco rapporté par l’Abp, 8,7 hectares de maïs, 2,1 hectares de soja, 1,75 hectare de coton, huit cabanes en matériaux précaires.

Les pachydermes ont également occasionné « la blessure d’une demi-douzaine de bœufs ». Selon « une équipe composée d’agents des eaux et forêts, de la mairie, de l’Agence territoriale de développement agricole (ATDA) Atacora Ouest et de la Direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche (DDAEP), les dégâts sont évalués à 03 millions 686 mille 500 FCFA ».

A.A A.

6 octobre 2020 par