Des échanges sur le potentiel culturel de Bohicon

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Babalola Abimbola a procédé, ce mardi 07 décembre 2021, à l’ouverture d’un atelier sur le potentiel culturel, artistique et touristique de la commune de Bohicon. L’atelier initié par le maire Rufino d’Almeida, réunit à l’hôtel « Les Princes » de Bohicon, les acteurs culturels et des experts.

Conscient qu’avec la culture, on peut développer un pays, le maire Rufino d’Almeida a initié un atelier sur le potentiel culturel, artistique et touristique de Bohicon. Cet atelier permet aux acteurs culturels et aux experts d’échanger sur les potentialités culturelles de Bohicon. Le tourisme en relation avec la culture et les arts est un axe primordial pour le développement économique du Bénin. Le gouvernement béninois y accorde une place importante.

La Commune de Bohicon a rejoint récemment le réseau des ‘’Villes créatives de l’UNESCO’’ dans la catégorie *’’Gastronomie’’. L’ambition du maire est de révéler le potentiel culturel de Bohicon.

En prélude à l’atelier, le maire Rufino d’Almeida avait organisé en mai dernier, une causerie culturelle avec les acteurs de la commune. Les travaux de cet atelier lancés par le ministre Abimbola prennent fin jeudi 09 décembre 2021.

A. A. A.

7 décembre 2021 par ,