Des échanges sur l’utilisation des données et des résultats de recherche au Forum EPA

Le Forum EPA 2021 a eu lieu les 02 et 03 décembre 2021 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Initié par le réseau EPA et cordonné par le Centre d’Actions pour l’environnement et le développement durable (ACED), le forum a réuni pendant deux jours en ligne et en présentiel, les chercheurs, les pa,,,rtenaires au développement, les organisations internationales, les organisations à but non lucratif, les acteurs du secteur privé, et les organisations de producteurs du secteur agricole.

« Connecter les données et la recherche aux politiques pour transformer le secteur agricole », c’est le thème du forum EPA 2021 (Evidences-Politiques-Actions). Il s’agit d’une initiative de l’EPA, un réseau d’acteurs et d’organisations qui promeuvent l’utilisation des données probantes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des interventions. Selon le directeur exécutif de ACED, Fréjus Thoto, le forum EPA est « né du constat général qu’il existe un déficit de cadre d’interaction entre les chercheurs (universités, cabinets, instituts, etc.), les politiques (Gouvernement central et municipalités) et les praticiens du développement (Organisations non gouvernementales, partenaires au développement, secteur privé, etc.). « Pourtant cette interaction reste indispensable pour orienter les chercheurs sur les questions d’intérêt ; informer le secteur privé sur les innovations et ouvrir la voie pour leur valorisation ; et fournir aux politiques les intrants nécessaires à la formulation de politiques », a relevé Fréjus Thoto.

L’objectif du Forum EPA poursuit-il, est de créer un cadre de dialogue et de partage de connaissances entre les acteurs de la recherche, les décideurs politiques et les praticiens sur l’utilisation des données probantes dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des interventions dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition. L’ambition est de renforcer l’écosystème de production et d’utilisation des données probantes.

Mettre la recherche agricole au service du développement

Selon le directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Josué Azandégbé, le gouvernement à travers le ministère s’inscrit dans la dynamique de réformes structurelles pour pouvoir apporter le type de gouvernance nécessaire au sous-secteur de la recherche et de l’innovation.

L’interaction entre les différents acteurs de la recherche et de l’innovation permet de mettre la recherche au service du développement, a-t-il ajouté.

« Nos institutions de recherche regorgent d’innovations et de résultats de recherche qui proposent des solutions aux problèmes de développement dans plusieurs secteurs. Il s’agit de nous assurer que les résultats de recherche et d’innovations technologiques sont valorisés par les principaux utilisateurs que sont les acteurs », a affirmé le représentant du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il a salué les organisations non gouvernementales, notamment le centre ACED et les structures privées qui œuvrent inlassablement au développement de cette interaction entre les différents acteurs.

Procédant au lancement officiel du forum EPA, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l’Agriculture de l’Élevage et de la pêche, Abdoulaye Toko a indiqué que le volet « Agriculture » du Programme d’Actions du Gouvernement accorde un intérêt particulier à la recherche agricole comme levier de développement des innovations agricoles. Face aux défis du secteur agricole, le gouvernement mène plusieurs actions. Il y a entre autres la conduite du Recensement National de l’Agriculture (RNA), les récentes réformes au niveau de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et la mise en place du Système National de Recherche Agricole (SNRA). Abdoulaye Toko a exhorté les participants à mener des échanges fructueux devant aboutir à des actions concrètes à mettre en œuvre pour accompagner le développement de l’agriculture au Bénin.

La société civile dans la promotion de l’utilisation des données probantes

Trois sessions ont marqué la première journée de ce forum. Le président du Réseau national des ONG actives dans l’agriculture durable (RENOVA), Patrice Sewade et les secrétaires permanents Ernest Pedro et Bernadin Toto, respectivement de la Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCiB) et de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin (PNOPPA) ont relevé le rôle de la société civile dans la promotion de l’utilisation des données probantes. Chercheuse dans le domaine agricole, Dr Laure Tall, directrice de recherche à IPAR Sénégal a partagé son expérience.

Lors de la deuxième session, le directeur de la recherche et de l’apprentissage du Centre ACED, Castro Gbedomon, a présenté les activités et services de l’organisation et du réseau EPA sur l’utilisation des données probantes dans le secteur agricole. Le secteur agricole n’a pas échappé aux conséquences de la crise sanitaire Covid-19. La troisième session a permis d’échanger sur l’utilisation des données et la recherche pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Elle a été animée par Massaoud Williams du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Donald Houessou de ACED et Donald Tchaou de Tic Agro Business Center.

Les participants ont poursuivi les échanges le vendredi 03 décembre 2021 autour de l’écosystème de l’utilisation des données probantes pour le développement agricole, la digitalisation de l’agriculture et les questions de production de données probantes.

Le Forum EPA 2021 a été également l’occasion de lancer l’initiative « des 100 questions de recherche critiques et actuelles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Il s’agit d’une initiative de ACED qui vise à élaborer 100 questions de recherche critiques et actuelles dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces questions de recherche seront définies avec tous les acteurs et devront répondre aux besoins réels du Bénin suivant les défis et réalités des populations.

Akpédjé A. Ayosso

A propos du Centre ACED

Le Centre d’Actions pour l’environnement et le développement durable (ACED) est une organisation à but non lucratif créée le 16 juin 2009 et reconnue officiellement le 07 avril 2010. ACED travaille sur les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin en combinant la recherche, les politiques et les actions locales dans le but de réduire la pauvreté et la faim, dans les communautés les plus vulnérables. Elle coordonne l’organisation du Forum EPA pour le compte du réseau EPA.

ACED dans toutes ses activités, fait l’effort de collaborer avec les acteurs de la recherche, les décideurs politiques et les praticiens du secteur agricole. Le Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement durable s’assure que les résultats de recherche et les données probantes sont intégrés dans la prise des décisions. Son statut lui permet d’utiliser les différents résultats de recherche directement dans ses actions au profit des communautés à la base.

6 décembre 2021 par