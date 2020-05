Des dysfonctionnements dans certains arrondissements

Dans le cadre des élections communales et municipales, les Béninois accomplissent leur devoir civique ce dimanche 17 mai 2020. Les opérations de vote ont commencé à l’heure dans certains centres de vote. D’autres centres de vote ont enregistré des dysfonctionnements.

A Parakou, la pluie a empêché le démarrage à l’heure des opérations de vote. Après les intempéries, certains postes de vote ont finalement ouvert peu avant 8 heures.

Dans plusieurs arrondissements de la commune d’Avrankou, centre de Djomon, d’Atchoukpa, les opérations de vote ont débuté aussi avec du retard. Cette tension née de la manipulation de la liste des membres de bureaux de vote a été apaisée par une délégation préfectorale de l’Ouémé.

La liste des membres de bureaux de vote de la CENA a été retenue avant le démarrage du vote.

Dans le département de l’Atlantique, à Ouidah, des difficultés sont aussi notées. Les électeurs de certains arrondissements cherchent toujours leur centre de vote puisque la liste électorale n’a pas été affichée assez tôt.

A la mairie d’Abomey-Calavi, les bureaux de vote ont ouvert vers 7 h 10 minutes.

Au niveau du département du Littoral, le centre de vote de l’école primaire Charles Guillot au quartier Zongo de Cotonou a enregistré son premier votant aux environs de 7 heures. C’est dans ce centre que le président Patrice Talon et la Première dame ont accompli leur devoir civique vers 9 heures. « J’ai fait mon devoir de citoyen. J’ai écouté les candidats, j’ai suivi la campagne et j’ai fait mon choix en conséquence (...) », a déclaré le président Patrice Talon à la presse après avoir mis son bulletin dans l’urne. Le président de la République invite les électeurs à sortir pour accomplir leur devoir.

Pour ces élections communales et municipales 2020, les électeurs sont appelés à voter dans le respect des gestes barrières dont entre autres : masque de protection, désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique.

