Des drones Delair pour renforcer la surveillance du territoire national

Les Forces Armées Béninoises (FAB) renforcent leurs capacités face à l’incursion des groupes djihadistes. Un marché de livraison de drones a été conclu avec le fabricant français Delair pour renforcer la surveillance du territoire national.

Delair, ex Delair-Tech, le fabricant français de véhicules aériens sans pilote, va livrer six (06) drones d’observation de type DT-46 aux Forces Armées Béninoises (FAB). C’est dans le cadre d’un marché au profit de l’opération de contre-insurrection Mirador.

Les drones, dotés de capacités de captation d’images et de signaux électromagnétiques, seront déployés pour renforcer la surveillance du territoire contre l’incursion des groupes djihadistes.

Delair a été sélectionné par DCI (Défense Conseil International), opérateur de l’Union Européenne et partenaire des Forces Armées Béninoises dans le cadre du programme de renforcement des capacités d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance (ISR).

Le programme est financé par Bruxelles à hauteur de 11,7 millions d’euros (7,6 milliards FCFA).

Atos intervient également dans le programme pour équiper un avion Cessna en vue de la surveillance.

M. M.

24 juin 2024 par