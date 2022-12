Des douaniers en prison pour falsification de documents et corruption

Quatre douaniers ont été placés sous mandat de dépôt mercredi 30 novembre 2022. Les mis en cause sont poursuivis pour des faits de falsification de quittances et de corruption.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné, mercredi 30 novembre 2022, 04 agents de douane. Accusés des faits de falsification de documents et de corruption, ils ont été placés sous mandat de dépôt. On dénombre parmi les inculpés, le chef de poste de douane du département du Plateau. Il aurait falsifié des quittances et empoché l’argent.

F. A. A.

