Des dossiers incomplets déposés à la CENA

Quitus fiscal, Certificat d’Identification Personnelle (CIP), etc. Des pièces administratives manquent aux dossiers de déclaration de candidature déposés à la CENA, mercredi 2 novembre 2022, par certains partis aux élections législatives du 08 janvier 2023.

La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), un parti d’opposition ; l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), l’Union Démocratique pour le Développement du Bénin (UDBN), des partis proches de la mouvance n’ont pas déposé des dossiers de déclaration complets à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), mercredi 02 novembre 2022, dans le cadre des élections législatives de janvier 2023.

Des fiscaux quitus manquent au dossier de certains candidats de la FCBE, selon Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif national du parti FCBE et chef de file de l’opposition. Mais le parti a reçu son récépissé provisoire.

Le parti Union Démocratique pour le Développement du Bénin (UDBN) a reçu son récépissé provisoire mais devra compléter des quitus fiscaux au dossier de candidatures de certains de ses candidats.

La situation est la même du côté de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), un parti proche de la mouvance. En plus des quitus fiscaux, ils manquent le Certificat d’Identification Personnelle (CIP) au dossier de déclaration de candidature de certains candidats de l’UP-R). « (…) Nous n’avons pas pu tout avoir, ça n’empêche pas à cette étape-là, le dossier d’être validé, en attendant que l’administration continue de se plier en quatre pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n’avons pas reçu. Il y a quelques papiers au niveau de l’ANIP, les CIP de quelques-uns de nos candidats », a indiqué Orden Alladatin, député et membre de l’Union Progressiste le Renouveau.

Le parti Force Nouvelle Force Nationale (NFN) n’a pas reçu son récépissé provisoire de la CENA après le dépôt des dossiers.

Les partis politiques concernés disposent de soixante-douze (72) heures après notification de la CENA pour compléter leurs dossiers, selon le Code électoral.

Au total huit (8) partis politiques ont déposé les dossiers de déclaration de candidature aux élections législatives du 8 janvier 2023. Il s’agit de FCBE, UP-R, BR, MOELLE BENIN, NFN, Les DÉMOCRATES, MPL et UDBN.

