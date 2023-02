Des contrôles routiers annoncés avec des moyens adéquats

Le gouvernement veut renforcer les mesures de sécurité routière et accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier. C’est l’une des annonces faites en Conseil des ministres ce mercredi 1er février 2023.

Après avoir fait le compte rendu du drame routier de Dassa Zoumè, le gouvernement béninois a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité routière. Il s’agit entre autres de la professionnalisation du métier de transporteur ; la règlementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes ; la transmission à l’Assemblée nationale, dès l’installation de la 9ème législature, du projet du nouveau code déjà examiné par le Gouvernement et l’adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière.

Au titre d’autres diligences à accomplir à la suite de l’évènement malheureux de Dassa ayant fait des morts et des blessés le Conseil a instruit : le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique pour intensifier, par la Police républicaine, les contrôles routiers avec des moyens adéquats ; notamment des caméras dédiées assorties de microphone qui seront acquises incessamment. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation est instruit pour engager les poursuites appropriées à l’issue des enquêtes en cours.

Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d’ADN, l’identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables.

Akpédjé Ayosso

