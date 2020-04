Des contrevenants mis en déroute à Zogbodomey

Un groupe de motocyclistes a essayé de violer le cordon sanitaire installé dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 dans la localité de Massi, commune de Zogbodomey. Aidés par de jeunes gens, ces motocyclistes décidés à briser le cordon sanitaire ont emprunté un chemin de contournement qui serpente forêt et ruisseaux. Mais c’est sans compter sur la vigilance des hommes en uniformes déterminées à faire respecter les mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie du Coronavirus dans le pays. Ils ont été pris en étau par une horde de militaires qui les ont mis en déroute.



Selon les informations rapportées par l’ABP, c’est après 30 kilomètres de parcours que les contrevenants ont été déroutés. Dans une course folle pour retrouver le chemin de retour, ils informent d’autres motocyclistes engagés dans la même aventure comme eux, à rebrousser chemin.

Le gouvernement reste ferme quant aux respect des mesures de prévention prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le pays. En témoigne la suspension de la dérogation accordée à un député de la 8ème législature ce mercredi 15 avril 2020. Tous les béninois quel que soit le rang social, son désormais astreints au respect desdites mesures afin de permettre aux autorités sanitaires de maîtriser et de contenir cette maladie dont le pays a été victime depuis le 16 mars dernier.

Selon les derniers chiffres officiels, compte 35 cas confirmés dont 18 guéris, 16 sous traitement et un décès.

