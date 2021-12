Des conducteurs de camions Dangoté arrêtés

Les services de la douane béninoise ont interpellé ce week-end, des conducteurs de semi-remorques de l’homme d’affaires Aliko Dangoté. Ils sont soupçonnés de trafic de produits pétroliers.

Une dizaine de conducteurs de camions de Dangoté sont arrêtés et gardés à vue. Ils ont été interpellés par les services de la douane béninoise entre vendredi et samedi derniers. Selon Frissons Radio, les conducteurs sont accusés de contrebande de produits pétroliers. Les camionneurs ainsi que leurs clients ont été confiés à la Brigade économique et financière en attendant leur procès.

Akpédjé A. Ayosso

1er décembre 2021 par